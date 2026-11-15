البحوث الإسلاميَّة يناقش دور القيم في تحقيق الأمن المجتمعي وتطبيقاتها في حياة المرأة والأسرة

عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، في كليَّة الدِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة، الندوة السادسة ضمن الندوات التوعويَّة التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة بالمجمع بالتعاون مع الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، في إطار برنامج (منبر الوعي)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وجاءت الندوة بعنوان: (دور القِيَم الإسلاميَّة في تحقيق الأمن النفْسي والمجتمعي)، بحضور الدكتورة أرزاق فتحي، وكيلة كليَّة الدِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحاضر فيها الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتورة روحيَّة مصطفى، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور إسلام فتحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

تعميق وعي الطالبات بالقِيَم الإسلاميَّة

وفي بداية الندوة، رحَّبت الدكتورة أرزاق فتحي بالحضور، معربةً عن تقديرها لجهود مجمع البحوث الإسلاميَّة في تنظيم اللقاءات التوعويَّة التي تتناول القضايا الفكريَّة والمجتمعيَّة، وتُسهم في تعميق وعي الطالبات بالقِيَم الإسلاميَّة وأثرها في بناء شخصيَّة متوازنة قادرة على التعامل مع تحدِّيات الواقع، مشيرةً إلى أهميَّة ترسيخ هذه القِيَم في حياة المرأة والأسرة؛ لِما لها من دورٍ أساسٍ في تحقيق الاستقرار النفْسي والتماسك المجتمعي، وإعداد أجيال واعية تتمسَّك بهُويَّتها وتستمدُّ من تعاليم الإسلام منهجًا رشيدًا في حياتها.

وفي كلمته، أوضح الدكتور حسن يحيى أنَّ القِيَم تمثِّل المعيار والميزان الذي يوجِّه حركة الإنسان وتصرُّفاته وسعيه في الحياة، ويمنحها الاستقامة والثبات والفاعلية، مشيرًا إلى أنها مجموعةٌ مِنَ المعايير والتصوُّرات النفْسيَّة والخُلُقيَّة والعِلميَّة المستمدَّة مِنَ الرؤية الإسلاميَّة، التي تمكِّن الإنسان من التمييز بين الحق والباطل، والخير والشر، وتنعكس آثارها على سلوكه وتعامله مع الآخرين.

واستعرض الدكتور يحيى عددًا من خصائص القِيَم في الإسلام، وفي مقدِّمتها: أنها ربَّانية المصدر، وتتَّسم بالشمول والتكامل، والثبات والاتزان، والواقعيَّة والاعتدال، مبيِّنًا أنَّ القِيَم الإسلاميَّة تتنوَّع بين قِيَم عقديَّة تنبع من الإيمان بالله تعالى، وقِيَم أخلاقيَّة يؤصِّل لها القرآن الكريم؛ كالصِّدق والأمانة، وقِيَم أُسْريَّة واجتماعيَّة تقوم على العدل والإحسان وصلة الرحم والتراحم؛ مؤكِّدًا أنَّ هذه القِيَم تمثِّل أساسًا لبناء شخصيَّة الإنسان، وضَبْط عَلاقاته، وتحقيق الاستقرار النفْسي والتماسك المجتمعي.

من جانبها، تناولت الدكتورة روحيَّة مصطفى التطبيقاتِ العمليَّةَ للقِيَم الإسلاميَّة في حياة المرأة، موضِّحةً أهميَّة قِيَم السَّكَن والمودَّة في بناء الأسرة واستقرارها، وما يمثِّله الحجاب والستر من معانٍ تتصل بهُويَّة المرأة المسلمة واعتزازها بدِينها، محذِّرةً الفتيات من الانخداع بموجات التغريب والدعوات التي تستهدف إبعادهنَّ عن القِيَم الإسلاميَّة.

وأشارت إلى أنَّ تكريم الإسلام للمرأة يتجلَّى في الثقة التي منحها إيَّاها، والمسئوليَّة العظيمة التي وضعها بين يديها في التربية وغَرْس القِيَم، مؤكِّدةً أنها من أكثر أفراد الأسرة قدرةً على ترسيخ هذه القِيَم وحمايتها ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ودَعتِ الفتيات إلى الاعتزاز بانتمائهنَّ إلى الإسلام، وتقدير انتسابهنَّ إلى الأزهر الشريف، والحرص على أن تكون مشاركاتهنَّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر الخير والدعوة الصحيحة، ولو من خلال نَشْر آية قرآنيَّة أو حديث نبوي شريف.

فيما أوضح الدكتور إسلام فتحي أنَّ الأمن النفْسي يتحقَّق بالطمأنينة والرضا وغياب القلق واليأس، فيما يقوم الأمن المجتمعي على الثقة المتبادلة والتراحم والعدل، وغياب العنف والتطرُّف، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾، مؤكِّدًا أنَّ الإيمان بالقدر، والرضا بقضاء الله، والمحافظة على الذِّكر، والتحلِّي بالقناعة؛ من أهم القِيَم التي تمنح النفْس الطمأنينة وتحميها مِنَ القلق والاضطرابات.

وبيَّن الدكتور فتحي أنَّ تحقيق الأمن المجتمعي يستلزم إحياء قِيَم الصِّدق والأمانة والرحمة وصلة الرحم والتعاون، إلى جانب التمسُّك بالوسطيَّة والاعتدال ونبذ الغلو والتشدُّد والتكفير، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، لافتًا إلى أنَّ تحقيق الأمن النفْسي والمجتمعي يرتبط بالإيمان بالله تعالى، وما يقتضيه من تطبيق عملي للقِيَم العقديَّة والأخلاقيَّة والحضاريَّة.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص مجمع البحوث الإسلاميَّة على مواصلة جهوده التوعويَّة داخل جامعة الأزهر، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات؛ من خلال لقاءات عِلميَّة وفكريَّة تتناول القضايا التي تمسُّ واقعهم، وتُرسِّخ لديهم الوعي بالقِيَم والمبادئ الإسلاميَّة، وتُعرِّفهم المنهجَ الأزهريَّ الوسطيَّ في التعامل مع القضايا المعاصرة؛ بما يُسهم في بناء شخصيَّة واعية قادرة على الفهم السليم والمشاركة الإيجابيَّة في المجتمع.