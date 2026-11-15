مش بنعمل شقة مفروشة| مفيدة شيحة تصدم الباحثين عن شريك بلا عيوب

حذرت الإعلامية مفيدة شيحة من الانسياق وراء التحذيرات المبالغ فيها بشأن العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الشخص الذي يبالغ في توجيه النصائح والتحذير من عيوب الآخرين قد يكون أحيانًا أكثر خطورة من الشخص الذي يحذر منه.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار لايف، إن هناك ازدواجية في التعامل مع المشكلات العاطفية، موضحة أنه إذا اشتكت فتاة لصديقتها من أن شريكها لا يرد على اتصالاتها، فقد تسارع الصديقة إلى إخبارها بأن هذا التصرف دليل على عدم حبه لها، بينما إذا تعرضت الصديقة نفسها للموقف ذاته فإنها قد تلتمس الأعذار وتقدم مبررات مختلفة.

وأضافت أن الحكم على العلاقات العاطفية لا ينبغي أن يكون بهذه السهولة، مشيرة إلى أنها لا ترفض الحرص أو الانتباه إلى العلامات التحذيرية، لكنها ترفض تحويل كل تصرف أو عيب إلى ما يعرف بـ«الريد فلاج»، دون النظر إلى طبيعة الموقف وظروفه.

وأكدت مفيدة شيحة أن فترة الخطوبة وُجدت بالأساس حتى يتعرف الطرفان على بعضهما البعض، ويكتشف كل منهما شخصية الآخر وطريقة تفكيره، ومن الطبيعي أن تنتهي هذه المرحلة أحيانًا دون زواج إذا اكتشف الطرفان عدم وجود توافق بينهما.

وأوضحت أن هناك بالفعل علامات تحذيرية لا يمكن الاستهانة بها، مثل الكذب والبخل، معتبرة أن هذه السلوكيات تمثل مشكلات حقيقية تستوجب الانتباه والتوقف أمامها، لكن في المقابل ليس كل عيب في شخصية الطرف الآخر يعني بالضرورة وجود خطر على العلاقة.

وشددت على ضرورة التفرقة بين العيوب الطبيعية والصفات التي تهدد استقرار العلاقة، محذرة من وضع معايير مثالية غير واقعية لا تسمح بوجود أي اختلافات أو أخطاء بين الطرفين.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن البحث عن شخص بلا عيوب يشبه البحث عن شقة مفروشة، وليس بناء علاقة إنسانية حقيقية، لأن العلاقات تحتاج إلى التفاهم والتقبل والقدرة على التعامل مع الاختلافات، وليس انتظار إنسان مثالي لا يخطئ.