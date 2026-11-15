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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط المتهم بسرقة إطار سيارة نقل ثقيل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة إطار سيارة نقل ثقيل أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمركز طما شمال محافظة سوهاج، وذلك عقب تداول منشور مدعوم بصور ومقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضمن استغاثة صاحب السيارة من تعرضها للسرقة، فيما تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه واستعادة الإطار المسروق.

فيديو يوثق سرقة إطار سيارة نقل ثقيل

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد المواطنين من قيام شخص بسرقة إطار سيارة نقل ثقيل أثناء توقفها بأحد شوارع محافظة سوهاج، مطالبًا بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر المنشور، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة طما.

وبسؤاله، أقر بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة إطار سيارة والده النقل الثقيل، أثناء توقفها أمام منزل الأسرة بدائرة المركز، مؤكدًا تعرض السيارة للسرقة على النحو الذي وثقته مقاطع الفيديو المتداولة.

وعقب تكثيف التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ملوي بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقاطع الفيديو، اعترف بارتكاب واقعة السرقة، موضحًا أنه استولى على إطار السيارة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

وبإرشاد المتهم، تمكنت القوات من ضبط الإطار المستولى عليه، وإعادته في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة واستعادة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.

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