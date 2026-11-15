سقوط لص إطارات سيارات النقل الثقيل في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة إطار سيارته "نقل ثقيل" حال توقفها بأحد الشوارع بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) وبسؤاله أقر بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة إطار سيارة والده "نقل ثقيل" حال توقفها أمام منزلهم الكائن بدائرة المركز .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 10 / الجارى ، وتم بإرشاده ضبط (الإطار المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.