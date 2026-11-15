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أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام

مانجا
مانجا
باسنتي ناجي

أثار أحمد نبيل مانجا تفاعلًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعدما نشر قائمة تضم عددًا كبيرًا من نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم لوكا مودريتش، وروبرت ليفاندوفسكي، وهاري كين، وزلاتان إبراهيموفيتش، وكريستيانو؟ لا، القائمة ضمت أيضًا نيمار، وديفيد بيكهام، وأندريا بيرلو، وفرانك لامبارد، وستيفن جيرارد، وكيفن دي بروين، وكريم بنزيما.

منتخب مصر 

وأشار مانجا إلى أن جميع هؤلاء النجوم لم يحققوا أي بطولة مع منتخباتهم الوطنية الأولى، رغم المكانة الكبيرة التي يتمتعون بها والتعامل معهم باعتبارهم أساطير في بلادهم، وهو ما فتح باب النقاش حول قيمة الإنجازات الفردية والجماعية في تقييم مسيرة اللاعبين.

واختتم مانجا منشوره بتساؤل ساخر حول هذه المفارقة، في إشارة إلى أن غياب البطولات الدولية لا يقلل بالضرورة من قيمة النجوم أو تاريخهم الكروي.

مانجا الاهلي الزمالك منتخب مصر

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