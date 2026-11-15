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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن اقتراب التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن هناك أنباء ظهرت خلال الساعات الماضية تشير إلى اقتراب تجديد عقد محمد هاني، مؤكدًا أن اللاعب لا يضع شروطًا معقدة أمام إدارة الأهلي، وأن الخلافات الحالية تتعلق ببعض التفاصيل البسيطة، على غرار ما حدث سابقًا في ملف تجديد مصطفى شوبير.

وأضاف أن محمد هاني لا يشترط الحصول على مقابل مالي مبالغ فيه، خاصة أنه قدم الكثير للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لكنه يرغب في الحصول على التقدير المناسب لمسيرته وما قدمه مع الفريق.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تدرك جيدًا قيمة محمد هاني وإمكانياته، لافتًا إلى أن فكرة الاستفادة من الإعلانات والرعايات لزيادة دخل اللاعب قد تكون حلًا مناسبًا، مؤكدًا أنه يستحق هذا التقدير باعتباره أحد أبناء النادي.

وطالب شوبير مسؤولي الأهلي بسرعة حسم ملف التجديد، مشددًا على أن محمد هاني يمثل أحد العناصر المهمة التي يمكن أن يكون لها دور كبير داخل النادي مستقبلًا، سواء في المجال الإداري أو الرياضي.

واستشهد شوبير بتجارب عدد من نجوم الأهلي السابقين، مثل صالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب، الذين تولوا مسؤولية إدارة النادي وحققوا نجاحات كبيرة، مؤكدًا ضرورة إعداد كوادر من أبناء النادي للاستفادة من خبراتهم في المستقبل.

شوبير الاهلي محمد هاني

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