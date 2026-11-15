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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم ..كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟

بعد عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم ..كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟
بعد عطل مايكروسوفت الذي أربك العالم ..كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟
لمياء الياسين

شهد العالم مؤخراً انقطاعاً تقنياً واسعاً في خدمات مايكروسوفت أدى إلى توقف تطبيقات حيوية لأكثر من 24 ساعة. وفي أعقاب استعادة الخدمات، استغل مجرمو الإنترنت حالة الارتباك عبر إطلاق حملات تصيد احتيالي ورسائل بريد مزيفة وانتحال لصفة الدعم الفني لاستهداف المستخدمين. ولحماية البيانات، يجب الاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية لشركة «مايكروسوفت»، وتجنب الروابط المشبوهة، مع الإما بـأن فرق الدعم الرسمية لا تطلب كلمات المرور أو رموز المصادقة عبر الهاتف أو الرسائل

 انتهاء العطل التقني

عادت خدمات شركة «مايكروسوفت» إلى العمل بشكل طبيعي بالكامل يوم السبت، منهيةً بذلك انقطاعاً تقنياً عالمياً استمر لأكثر من 24 ساعة وشلّ تطبيقات حيوية مثل «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» لدى ملايين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية.

ورغم انتهاء العطل التقني، حذّر خبراء الأمن السيبراني من خطر موازٍ لا يقل خطورة، حيث سارعت شبكات الاحتيال الإلكتروني إلى استغلال حالة الارتباك لتنفيذ هجمات تصيد احتيالي واسعة النطاق.

استغلال الأزمة في التصيد الاحتيالي

• توقيت الهجمات. يؤكد ليونيد بيزفيرشينكو، كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى «كاسبرسكي»، أن حالة الاستعجال التي رافقت انقطاع خدمات «مايكروسوفت 365» يومي 12 و13 نوفمبر 2026 جعلت الموظفين والعملاء أكثر عرضة للوقوع في فخ الرسائل المزيفة.
• تفاقم المخاطر المؤسسية. قد يتحول هذا الاستغلال من مجرد تأخير مؤقت في سير العمل إلى اختراق خطير، خاصة في المؤسسات التي تفتقر إلى أنظمة حماية قادرة على رصد الأنشطة المشبوهة وحظر الروابط الخبيثة.

أبرز أساليب القراصنة لخداع المستخدمين

• انتحال الهوية الرقمية. إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تزعم أنها صادرة عن «مايكروسوفت» أو فرق الدعم الفني الداخلية لتقديم تحديثات أو حلول بديلة سريعة.
• سرقة بيانات الدخول. تداول روابط وهمية لاستعادة الخدمة أو إرسال إشعارات مزيفة لإعادة تعيين كلمات المرور، وتوجيه الضحايا إلى صفحات مقلدة لسرقة بياناتهم ورموز المصادقة متعددة العوامل (MFA).
• الاحتيال الهاتفي والتواصل المباشر. إجراء مكالمات هاتفية بصفة موظفي دعم فني لطلب صلاحية الوصول عن بُعد لأجهزة المستخدمين، أو نشر تحديثات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة تطلب «التحقق من الحساب».

خطوات الوقاية وحماية البيانات

• الاعتماد على القنوات الرسمية. يجب على المؤسسات توجيه موظفيها وعملائها إلى مصدر رسمي وموحد لمتابعة التحديثات، مع التشديد على أن الدعم الفني الرسمي لا يطلب أبداً كلمات المرور أو رموز المصادقة.
• تعزيز الرقابة التقنية. يتعين على فرق الأمن السيبراني مراقبة محاولات انتحال الهوية، وحظر النطاقات الإلكترونية المقلدة فوراً، وتطبيق إجراءات تحقق صارمة لموظفي الدعم.
• تأمين الأجهزة الفردية. يُنصح المستخدمون بالاعتماد على برامج موثوقة لمكافحة الفيروسات لتوفير تنبيهات فورية وحماية فعالة ضد الروابط والرسائل الاحتيالية.
 

خدمات مايكروسوفت مجرمو الإنترنت تصيد احتيالي منصات التواصل الاجتماعي تطبيقات المراسلة الأمن السيبراني

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