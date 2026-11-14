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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش التكنولوجيا الجديد.. موتورولا تطلق هاتف Signature 27 بمواصفات خيالية

هاتف Signature 27
هاتف Signature 27
احمد الشريف

كشفت شركة "موتورولا" (Motorola) رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد "سجنتشر 27" (Signature 27)، والذي يأتي لينافس بقوة كبار مصنعي الهواتف في العالم.

يتميز الهاتف بمواصفات جبارة تجعله واحداً من أقوى الهواتف المتاحة في الأسواق، ولكن بسعر صادم.

شاشة خرافية وبطارية لا تنفد

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، يعتبر هذا الهاتف أول جهاز يطرح في الأسواق الأمريكية بمعالج "سناب دراجون" (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) الجديد، وهو أحدث وأقوى معالج يقدم أداءً فائق السرعة.

ولم تكتف الشركة بذلك، بل زودت الهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصة من نوع (AMOLED)، وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في أجهزة أبل الحديثة. 

وتتميز الشاشة بسطوع مذهل يصل إلى 12 ألف شمعة، لتكون واضحة تماماً تحت أشعة الشمس المباشرة.

أما المفاجأة الحقيقية، فهي البطارية العملاقة بسعة 7000 مللي أمبير، والتي تعتمد على تقنية الكربون والسيليكون لتوفير عمر أطول. 

وتدعم البطارية الشحن السريع جداً بقوة 90 واط، لضمان شحن الهاتف في دقائق معدودة.

كاميرات غير مسبوقة لمحبي التصوير

وبالنسبة للتصوير، يمتلك الهاتف ترسانة كاميرات قوية جداً. فالكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، بجانب عدسة واسعة جداً بنفس الدقة. 

أما كاميرا التقريب (الزوم)، فتأتي بدقة هائلة تبلغ 200 ميجابكسل لتصوير الأشياء البعيدة بوضوح تام.

كما أضافت موتورولا مستشعراً رابعاً فريداً من نوعه، وظيفته التقاط الصور السريعة والحركية (مثل الألعاب الرياضية أو حركة الأطفال) بمنتهى الدقة والوضوح دون أي تشويش.

تصميم أنيق وسعر مرتفع

ويأتي الهاتف بتصميم جذاب ومقاوم للماء والغبار، مع زر جانبي مخصص لأدوات الذكاء الاصطناعي. 

ورغم هذه المواصفات المبهرة التي تجعله هاتفاً متكاملاً، إلا أن العيب الوحيد قد يكون سعره المرتفع، والذي يبلغ 1600 دولار أمريكي، ليبدأ الحجز المسبق عليه يوم 19 نوفمبر الجاري.

هاتف Signature 27 Motorola موتورولا Signature 2

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