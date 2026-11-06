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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة قوية.. موتورولا تطلق هاتف Signature 27 بمواصفات جبارة وسعر صادم

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

أعلنت شركة "موتورولا" (Motorola) عن عودتها القوية لساحة الهواتف الرائدة أو "الفلاج شيب" (Flagship) بإطلاق هاتفها الجديد كلياً "سجنتشر 27" (Signature 27). 

يأتي هذا الهاتف بمواصفات خيالية تجعله واحداً من أقوى الهواتف المتاحة في السوق حالياً، لكنه يحمل بطاقة سعر باهظة جداً.

شاشة مبهرة وبطارية عملاقة لا تنفد 

وبحسب ما ذكره موقع "9 تو 5 جوجل" التقني، فإن الهاتف الجديد يقدم شاشة بحجم 6.8 بوصة، تعتمد على تقنية (OLED) المزدوجة. 

هذه التقنية تجعل الشاشة ساطعة جداً وواضحة تحت أشعة الشمس المباشرة، والأهم من ذلك أنها توفر في استهلاك البطارية بنسبة 34% مقارنة بالشاشات العادية.

أما المفاجأة الكبرى فهي البطارية الجبارة التي تأتي بسعة 7000 مللي أمبير، وهو رقم ضخم جداً ونادر في الهواتف الرائدة. 

وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 90 وات عبر الكابل السلكي، وشحناً لاسلكياً سريعاً أيضاً، لضمان بقاء هاتفك مشحوناً طوال اليوم مهما كان استخدامك.

كاميرات خرافية وتصوير دقيق 

ولعشاق التصوير، لم تبخل موتورولا في هذا الهاتف. فقد زودته بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جداً بنفس الدقة، بالإضافة إلى عدسة "تقريب" (Zoom) خرافية بدقة 200 ميجابكسل يمكنها تقريب الصورة حتى 100 مرة بشكل رقمي. 

وأضافت الشركة مستشعراً خاصاً بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور شديدة الوضوح للأشياء السريعة جداً دون أي تشويش.

ويعمل الهاتف بأحدث معالجات "سناب دراجون" (Snapdragon 8 Elite Extreme)، مدعوماً بذاكرة عشوائية (رام) سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين ضخمة 512 جيجابايت.

سعر صادم وهدايا للحجز المسبق 

رغم كل هذه المواصفات المبهرة، قد يكون العائق الوحيد أمام المشترين هو السعر. 

فقد حددت موتورولا سعر الهاتف في السوق الأمريكي بـ 1599 دولاراً. 

وفتحت الشركة باب الطلب المسبق على الهاتف، واعدة بتقديم ساعة "موتو واتش ألترا" الذكية كهدية مجانية لأول المشترين، ومن المقرر أن يصل الهاتف للمتاجر رسمياً يوم 19 نوفمبر الجاري.

Motorola flagship Signature 27 موتورولا

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