قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطة حكومية لترشيد الإنفاق.. متحدث الوزراء: خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للتطورات الإقليمية، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن القرارات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية، تستهدف توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بالتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر السفر على حالات الضرورة القصوى، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن مجلس الوزراء كلف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن القرارات تشمل إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.

وأكد عادل أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، وتوفير مساحة مالية في بنود الموازنة العامة تتيح التعامل مع أي تطورات أو أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لا تستهدف التأثير على مخصصات القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.

الوزراء مجلس الوزراء التقشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: معدلات الشمول المالي للسيدات في مصر ارتفعت لـ 72.5%

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يرفع معدلات حيازته من الذهب 0.55% في 10 شهور

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء

هيئة الاستثمار وشئون البيئة يبحثان تعزيز التكامل بشأن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد