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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: مصري يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي.. وترامب وقف ضده بقوة

عمرو أديب
عمرو أديب

سلط الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، الضوء على فوز المرشح المصري الأصل “عبدول” في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيجن الأمريكية، مشيرًا إلى حالة الاهتمام التي حظيت بها الانتخابات بين المصريين ومتابعتهم لنتائجها.

وقال عمرو أديب إن فوز عبدول أثار اهتمام عدد من المصريين الذين سهروا لمتابعة نتيجة الانتخابات، مضيفًا: «عبدول المرشح المصري الأصل يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميتشجن، وفي ناس سهرت تشوف وتتابع النتيجة، طب ليه؟ ده مصري تاني فاز في الكونجرس».

وأضاف أديب، متحدثًا عن المواجهة الانتخابية بين عبدول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «معركة ترامب كانت مع عبدول بقوة، ووقف أمامه، رئيس أمريكا شخصيًا كان يقف بكل جهده ضد هذا الرجل عبدول»، مشيرًا إلى أن فوزه قد يفتح أمامه الباب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية مستقبلًا.

عمرو أديب يكشف الجدل حول مواقف عبدول

وتطرق مقدم برنامج «الحكاية» إلى الجدل المثار حول مواقف عبدول السياسية، وما يتردد بشأن امتلاكه أصولًا إخوانية ومطالبته بوقف المعونة الأمريكية لمصر، مؤكدًا أن هذه القضايا كانت من بين أسباب اهتمام المصريين بمتابعة الانتخابات ونتيجتها.

وقال أديب: «في ناس بتقول عبدول عنده أصول إخوانية وطالب إيقاف المعونة الأمريكية، وكان هناك اهتمام من المصريين، لما أنا شوفت الراجل ده قلت الراجل ده في حاجة، ووقتها كان صفر».

ويُذكر أن عبدول السيد فاز بمقعد ولاية ميشيجن في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح أول مسلم يفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد تغلبه على الجمهوري مايك روجرز في انتخابات 3 نوفمبر 2026. 

عمرو أديب عبدول الانتخابات الأمريكية

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