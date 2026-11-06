سوزي ويلز: التزامي تجاه ترامب لن يتغير رغم مغادرتي منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض

أعلنت سوزي ويلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض المنتهية ولايتها، أن اليوم الجمعة هو آخر أيامها في المنصب، مؤكدة أن مغادرتها موقعها لا تعني تراجع دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو التزامها بأجندته السياسية.

وقالت ويلز، في أول تعليق لها على إعلان ترامب إنهاء مهامها، إن خدمة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض كانت شرفًا عظيمًا وتجربة استثنائية، معربة عن فخرها بما تحقق خلال فترة عملها، ومن بينها تأمين الحدود الأمريكية وخفض الضرائب وتعزيز الاقتصاد ووضع المصالح الأمريكية في المقام الأول.

وأضافت أن التغيير الذي يطرأ على دورها لن يؤثر على التزامها تجاه ترامب والرسالة التي يعمل من أجلها، مشددة على أن هذا الالتزام «لن يتزعزع أبدًا».

وأعربت رئيسة موظفي البيت الأبيض المنتهية ولايتها عن امتنانها للأشخاص الذين عملت معهم خلال فترة وجودها في الإدارة الأمريكية، مؤكدة اعتزازها بالمشاركة في إنجازات الإدارة.