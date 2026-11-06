مدرب مصر للتأمين: كنا قادرين على الفوز أمام الزمالك.. وركلة الجزاء المحتسبة ضدنا صحيحة

تحدث أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، عن خسارة فريقه أمام الزمالك بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وكانوا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل، كما كشف عن كواليس المواجهة والأخطاء التي حذر لاعبيه من ارتكابها.

وقال رضوان، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لمصر للتأمين خلال الموسم الحالي هو الصعود إلى دوري المحترفين.

وأضاف أن الفريق يستعد لمواجهة مهمة أمام دياموند، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات البطولة، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخسارة أمام الزمالك والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني أنه تعاقد مع 25 لاعبًا مع بداية الموسم الحالي، وكان يطمح إلى ظهورهم بأفضل مستوى ممكن أمام الزمالك، لكنه شعر بالحزن بسبب دخول بعض اللاعبين المباراة بحالة من الخوف والتوتر.

وأشار إلى أنه حذر لاعبيه قبل اللقاء من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، وطالبهم بتجنب التدخلات القوية «التاكلينج» في هذه المنطقة، تفاديًا لاحتساب ركلات جزاء، إلا أن الفريق ارتكب أخطاء في هذا الشأن خلال المباراة.

وتحدث رضوان عن سير اللقاء، مؤكدًا أنه شعر بقدرة فريقه على العودة في النتيجة وإدراك التعادل، خاصة بعدما قدم اللاعبون مستوى جيدًا خلال فترات من المباراة.

وأضاف أنه سمع أفراد الجهاز الفني للزمالك يطالبون حكم اللقاء بإطلاق صفارة النهاية، في ظل المحاولات المستمرة من فريق مصر للتأمين للعودة في النتيجة، معربًا عن حزنه الشديد للخسارة، لأنه كان يرى أن فريقه يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الفوز.

وعن القرارات التحكيمية، أكد المدير الفني أن ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح الزمالك كانت صحيحة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الأخطاء التحكيمية الأخرى التي احتُسبت لمصلحة الفريق الأبيض، ولم تكن صحيحة من وجهة نظره.

وحرص أحمد رضوان على توجيه التهنئة إلى معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بعد الفوز بالمباراة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقة التي تجمعهما، حيث سبق أن عمل معه معتمد جمال خلال فترة وجوده لاعبًا في صفوف فريق الاتصالات.

وقال إن معتمد جمال يواجه مسؤولية صعبة في قيادة الزمالك خلال المرحلة الحالية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته مع الفريق الأبيض.

واختتم أحمد رضوان تصريحاته بالتأكيد على أنه طالب لاعبيه بضرورة نسيان مواجهة الزمالك، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، وعدم التوقف كثيرًا عند الخسارة، والتركيز بشكل كامل في الاستحقاقات المقبلة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي للفريق بالصعود إلى دوري المحترفين.