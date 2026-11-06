مفاجآت من العيار الثقيل في نوفمبر.. 5 هواتف جديدة تخطف الأنظار قبل نهاية 2026

يشهد شهر نوفمبر 2026 ترقبا لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة، مع استعداد شركات موتورولا وأوبو وهونر وفيفو للكشف عن أجهزة تستهدف فئات سعرية مختلفة، وسط منافسة متزايدة على تقديم معالجات رائدة وكاميرات متطورة وبطاريات ضخمة وتقنيات تصوير بالتعاون مع شركات متخصصة.

وتتضمن قائمة الهواتف المرتقبة أجهزة بمعالجات Snapdragon الحديثة، وكاميرات تقريب بصري من نوع Periscope بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، إلى جانب شاشات متطورة وبطاريات كبيرة، فيما تستهدف بعض الإصدارات السوق الصينية أولا قبل طرحها في أسواق أخرى، بينما تتجه إصدارات أخرى مباشرة إلى السوق الهندية.

وفيما يلي أبرز 5 هواتف ذكية مرتقبة خلال نوفمبر 2026:

1. موتورولا Signature 27:

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف Signature 27 في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر، مع مجموعة من المواصفات التي تستهدف المنافسة في الفئة الرائدة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 من كوالكوم، كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony LYTIA، إلى جانب كاميرا تقريب بصري من نوع Periscope بدقة 200 ميجابكسل، تدعم تقريبا يصل إلى 100 ضعف عبر تقنية Super Zoom.

وتشمل أبرز مواصفات الهاتف نظاما صوتيا بالتعاون مع Bang & Olufsen، وتقنية ArcticMesh للتبريد، فضلا عن التزام موتورولا بتوفير تحديثات نظام التشغيل لمدة تصل إلى 7 سنوات.

موتورولا Signature 27

2. سلسلة أوبو Oppo Reno 17:

أكدت أوبو استعدادها للكشف عن سلسلة Oppo Reno 17 في السوق الصينية خلال نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن تضم إصدارين رئيسيين هما Reno 17 وReno 17 Pro.

وتشير التسريبات إلى اعتماد الإصدار الأساسي على معالج Snapdragon 7 Gen 4، بينما قد يحصل إصدار Pro على معالج Dimensity 8550، مع تزويد الهاتفين بكاميرات تقريب من نوع Periscope بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يأتي Reno 17 Pro بمواصفات أقوى، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير.

ومن المنتظر أيضا أن يشهد الحدث إطلاق جهاز Oppo Pad Air 6 اللوحي وساعة Oppo Watch 5 الذكية.

Reno 17

3. سلسلة هونر Honor 700:

تستعد هونر لإطلاق سلسلة Honor 700 خلال نوفمبر، وسط توقعات بأن تضم ثلاثة إصدارات هي Honor 700 Vitality Edition وHonor 700 وHonor 700 Pro.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الإصدار القياسي قد يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، بينما يحصل إصدار Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 5.

ومن أبرز المواصفات المتوقعة وجود كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وشاشة خلفية إضافية، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 9000 مللي أمبير.

وتستهدف هذه المواصفات تعزيز قدرات السلسلة في التصوير وعمر البطارية، مع تقديم تجربة أكثر تطورا في الفئة الرائدة والمتوسطة العليا.

Honor 700

4. سلسلة فيفو Vivo S70:



تستعد فيفو أيضا للكشف عن سلسلة Vivo S70 في الصين خلال نوفمبر، وسط تركيز واضح على تحسين قدرات التصوير والشاشة.

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Vivo S70 بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة LTPS OLED مقاس 6.59 بوصة، بدقة عرض 1.5K.

كما تشير المعلومات إلى تزويد الهاتف بكاميرا تقريب من نوع Periscope بدقة 64 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر Sony LYT-610.

ومن أبرز الإضافات المحتملة دعم الهاتف لملحق تقريب بصري Telephoto Extender بطول بؤري يصل إلى 200 ملم، ليكون أول هاتف ضمن سلسلة S من فيفو يدعم هذا الملحق، ما قد يمنحه قدرات إضافية في تصوير الأجسام البعيدة.

Vivo S70

5. سلسلة Vivo X500:

تستعد فيفو لطرح سلسلة Vivo X500 في السوق الهندية بنهاية نوفمبر، مع توقعات بأن تضم ثلاثة إصدارات هي X500 وX500 Pro وX500 Pro Max.

ومن المنتظر أن يتصدر إصدار Pro Max التشكيلة من حيث قدرات التصوير، بفضل كاميرا تقريب من نوع Periscope بدقة 200 ميجابكسل، مع دعم تتبع التركيز التلقائي بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتصوير الفيديو السينمائي البطيء بدقة 4K وبمعدل يصل إلى 960 إطارا في الثانية.

ومن المتوقع أن تعتمد الهواتف الثلاثة على أنظمة تصوير مطورة بالتعاون مع شركة ZEISS، بما يعزز قدراتها في التقاط الصور والفيديو، بينما لم تكشف الأسعار الرسمية المخصصة للسوق الهندية حتى الآن.

وكانت فيفو قد أعلنت عن سلسلة X500 في أوروبا خلال الشهر الماضي، مع استعدادها لتوسيع نطاق طرحها في أسواق جنوب شرق آسيا خلال الأيام المقبلة.