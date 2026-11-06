هدده بإيقاف القيد.. فيفا يلزم الاتحاد السكندري بسداد 70 ألف دولار لـ مابولولو

تلقى نادي الاتحاد السكندري ضربة جديدة على الصعيد القانوني، بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإلزامه بسداد مستحقات مالية متأخرة لصالح مهاجمه السابق الأنجولي كريستوفاو مابولولو، بقيمة 70 ألف دولار.

وذكرت صحيفة «أو بايس» الأنجولية أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم قبلت جزءًا من شكوى اللاعب، وألزمت النادي السكندري بسداد المبلغ المستحق، إلى جانب فوائد سنوية بنسبة 5% على أجزاء من المديونية.

مهلة 45 يومًا أمام الاتحاد السكندري

وبحسب التقرير، تُحتسب الفائدة على مبلغ 30 ألف دولار اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وعلى مبلغ 40 ألف دولار بداية من 16 مايو من العام نفسه، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ومنح «فيفا» نادي الاتحاد السكندري مهلة 45 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرار، لسداد كامل المستحقات المالية والفوائد المقررة.

عقوبة محتملة بإيقاف القيد

وأوضح التقرير أن عدم التزام الاتحاد السكندري بسداد المبلغ خلال المهلة المحددة قد يعرضه لعقوبة منع تسجيل لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي، لمدة تصل إلى ثلاث فترات قيد متتالية.

كما يمكن إحالة الملف إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حال استمرار عدم سداد المستحقات، على أن تُفعّل هذه الإجراءات بناءً على طلب اللاعب ووفقًا للوائح المنظمة.

ويأتي القرار في إطار النزاع المالي بين مابولولو وناديه السابق، بعدما تقدم اللاعب بشكوى للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.