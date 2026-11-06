قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الاعتزال الدولي| بالأرقام.. ماذا قدم ميسي ورونالدو مع الأرجنتين والبرتغال؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
منتصر الرفاعي

أسدل النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الستار على رحلتهما الدولية مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال بعد مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من 20 عاما شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التي جعلت الثنائي من أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ميسي.. 208 مباريات و126 هدفا مع الأرجنتين

أنهى ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعدما خاض 208 مباريات نجح خلالها في تسجيل 126 هدفا وصناعة 70 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وصاحب أكبر عدد من المشاركات بقميص التانجو.

وشهدت مسيرة ميسي الدولية التتويج بكأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى بطولتي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024 كما حقق لقب فيناليسيما 2022 ليختتم مشواره بمجموعة من الإنجازات التاريخية.

وعلى مستوى كأس العالم، شارك ميسي في 6 نسخ من البطولة وخاض 34 مباراة سجل خلالها 21 هدفا ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المونديال.

رونالدو.. 234 مباراة و146 هدفا مع البرتغال

في المقابل، أنهى كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال بعدما خاض 234 مباراة سجل خلالها 146 هدفا ليحتفظ بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والمشاركة في المباريات الدولية على مستوى منتخبات الرجال.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025 ليضع اسمه ضمن أبرز اللاعبين الذين صنعوا تاريخ الكرة البرتغالية.

وشارك النجم البرتغالي في 6 نسخ من كأس العالم خاض خلالها 27 مباراة وسجل 11 هدفا ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة.

مقارنة بين الأسطورتين بالأرقام

وتكشف الأرقام عن تفوق رونالدو في عدد المباريات والأهداف الدولية، بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة مقابل 126 هدفا لميسي في 208 مباريات.

في المقابل، يتفوق النجم الأرجنتيني في عدد التمريرات الحاسمة بإجمالي 70 تمريرة مقابل 37 لرونالدو كما يتقدم عليه في عدد الأهداف المسجلة ببطولات كأس العالم برصيد 21 هدفا مقابل 11 هدفا.

ورغم اختلاف الأرقام والإنجازات فإن ميسي ورونالدو قدما نموذجا استثنائيا في كرة القدم العالمية ونجحا في صناعة منافسة تاريخية امتدت لسنوات طويلة لتبقى أسماؤهما حاضرة في ذاكرة جماهير اللعبة باعتبارهما من أبرز نجوم جيلهما.

ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو منتخبي الأرجنتين والبرتغال منتخب الأرجنتين كأس العالم منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية.. لقاح الهربس النطاقي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد