بعد الاعتزال الدولي| بالأرقام.. ماذا قدم ميسي ورونالدو مع الأرجنتين والبرتغال؟

أسدل النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الستار على رحلتهما الدولية مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال بعد مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من 20 عاما شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التي جعلت الثنائي من أبرز أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ميسي.. 208 مباريات و126 هدفا مع الأرجنتين

أنهى ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعدما خاض 208 مباريات نجح خلالها في تسجيل 126 هدفا وصناعة 70 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وصاحب أكبر عدد من المشاركات بقميص التانجو.

وشهدت مسيرة ميسي الدولية التتويج بكأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى بطولتي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024 كما حقق لقب فيناليسيما 2022 ليختتم مشواره بمجموعة من الإنجازات التاريخية.

وعلى مستوى كأس العالم، شارك ميسي في 6 نسخ من البطولة وخاض 34 مباراة سجل خلالها 21 هدفا ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المونديال.

رونالدو.. 234 مباراة و146 هدفا مع البرتغال

في المقابل، أنهى كريستيانو رونالدو مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال بعدما خاض 234 مباراة سجل خلالها 146 هدفا ليحتفظ بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والمشاركة في المباريات الدولية على مستوى منتخبات الرجال.

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للتتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025 ليضع اسمه ضمن أبرز اللاعبين الذين صنعوا تاريخ الكرة البرتغالية.

وشارك النجم البرتغالي في 6 نسخ من كأس العالم خاض خلالها 27 مباراة وسجل 11 هدفا ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم للرجال يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة.

مقارنة بين الأسطورتين بالأرقام

وتكشف الأرقام عن تفوق رونالدو في عدد المباريات والأهداف الدولية، بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة مقابل 126 هدفا لميسي في 208 مباريات.

في المقابل، يتفوق النجم الأرجنتيني في عدد التمريرات الحاسمة بإجمالي 70 تمريرة مقابل 37 لرونالدو كما يتقدم عليه في عدد الأهداف المسجلة ببطولات كأس العالم برصيد 21 هدفا مقابل 11 هدفا.

ورغم اختلاف الأرقام والإنجازات فإن ميسي ورونالدو قدما نموذجا استثنائيا في كرة القدم العالمية ونجحا في صناعة منافسة تاريخية امتدت لسنوات طويلة لتبقى أسماؤهما حاضرة في ذاكرة جماهير اللعبة باعتبارهما من أبرز نجوم جيلهما.