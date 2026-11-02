وحش الأندرويد القادم.. تسريب كامل لمواصفات موتورولا سيجنتشر 27 الجديد

كشف المقطع الترويجي المسرب لهاتف موتورولا سيجنتشر 27 عن تصميم يدمج بين التيتانيوم المصقول والجلد النباتي، مع شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث 144Hz. ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 6 مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، ومنظومة تصوير تقودها عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية بسعة 5500 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

يأتي الهاتف بشاشة Extreme AMOLED Duo بحجم 6.8 بوصة، وتعتمد على تقنية Tandem OLED المزدوجة (دمج طبقات متعددة من الثنائيات المضيئة)، وهي تقنية نادرة تواجدت سابقاً في أجهزة محدودة مثل Magic 6 RSR وMacBook Pro.

يدعم الهاتف تقنية LTPO 120Hz لتوفير سلاسة فائقة واستهلاك ذكي للطاقة.

الأداء والعتاد الداخلي

يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme (الجيل السادس)، الأقوى في فئته حتى الآن، ليوفر أداءً فائق السرعة واستجابة غير مسبوقة. و

وقد أعادت موتورولا صياغة تجربة التصوير الذكي من خلال تزويد الهاتف بثلاث كاميرات استثنائية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYTIA 910 المتطور، لتقديم صور مليئة بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

برمجيات المستقبل وبطارية ضخمة

يقدم الهاتف طفرة في الدعم البرمجي مستهدفًا استدامة الجهاز لأطول فترة ممكنة ويعمل بنظام Android 17 الأحدث مباشرة من العلبة.

سيعتمد الهاتف على بطارية وُصفت بأنها "كبيرة السعة" لتلبية متطلبات الطاقة العالية، في حين لم يتم الكشف عن الرقم الدقيق لسعتها حتى الآن.

