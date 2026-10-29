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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | وداعاً للانطفاء المفاجئ إليك كيف تجعلين بطارية هاتفكِ تدوم طوال اليوم؟ وفي خطوة واحدة إليك حل مشكلة نفاد بطارية الأندرويد ليلًا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


ببطارية ضخمة وميزات ذكاء اصطناعي فائقة.. هونر تُطلق هاتفها الجديد Honor X8e 4G

أضافت شركة هونر هاتفًا ذكيًا جديدًا إلى سلسلة X، وهو Honor X8e، مستهدفةً المستخدمين الذين يولون أهميةً قصوى لعمر البطارية ومتانتها. يشترك الطراز الجديد في العديد من الخصائص مع هاتف موجود ضمن تشكيلة الشركة، كما أنه يجمع بين ميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم يركز على المتانة في الاستخدام اليومي

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سامسونج تتوقع استمرار نقص الرقائق الإلكترونية حتى عام 2028 

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات استمرار نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية حتى عام 2028، رغم خططها لزيادة الإنفاق الرأسمالي على قطاع أشباه الموصلات خلال العام المقبل، في ظل استمرار الطلب القوي على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وداعاً للانطفاء المفاجئ.. كيف تجعلين بطارية هاتفكِ تدوم طوال اليوم؟

يمثل الحفاظ على شحن الهاتف الذكي طوال اليوم تحدياً حقيقياً، خاصةً أثناء التنقل أو خلال ساعات العمل الطويلة. ولتجنب إغلاق الهاتف المفاجئ وضمان استمرار البطارية لأطول فترة ممكنة، إليكِ أبرز الخطوات 

في خطوة واحدة. ..حل مشكلة نفاد بطارية الأندرويد ليلًا

هل تعاني من مشكلة نفاد بطارية أندرويد ليلًا، قد تحتاج إلى مراجعة ميزة المزامنة التلقائية لخدمات جوجل. هذا هو المستنزف الخفي للطاقة؛ فحتى لو كان هاتفك جديداً تماماً وتطبيقاتك خاملة، تعمل هذه الميزة بلا توقف في الخلفية لتحديث بياناتك، مما يستهلك البطارية والشاشة مغلقة.

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