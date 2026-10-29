في خطوة واحدة. ..حل مشكلة نفاد بطارية الأندرويد ليلًا

هل تعاني من مشكلة نفاد بطارية أندرويد ليلًا، قد تحتاج إلى مراجعة ميزة المزامنة التلقائية لخدمات جوجل. هذا هو المستنزف الخفي للطاقة؛ فحتى لو كان هاتفك جديداً تماماً وتطبيقاتك خاملة، تعمل هذه الميزة بلا توقف في الخلفية لتحديث بياناتك، مما يستهلك البطارية والشاشة مغلقة.

لماذا تستهلك المزامنة التلقائية الطاقة ليلًا؟

تأتي هواتف أندرويد بميزة المزامنة التلقائية لحسابات جوجل مفعّلة افتراضيًا، مما يبقي الهاتف في حالة نشاط مستمر بالخلفية لأداء عدة مهام، أبرزها:

البريد الإلكتروني: التحقق الفوري والمسح المستمر للرسائل الواردة.

البيانات الشخصية: التحديث المتواصل لجهات الاتصال، المواعيد، والتقويم.

الرفع السحابي: النسخ الاحتياطي التلقائي للصور، الفيديوهات، والملفات.

الخدمات الإضافية: مزامنة تطبيقات جوجل الأخرى مثل Keep وGoogle TV وPlay Books.

ورغم احتواء النظام على ميزات ذكية لترشيد الطاقة مثل "وضع الخمول" ، إلا أنها لا توقف هذه العمليات تمامًا. ونتيجة لذلك، يضطر المعالج وشبكات الاتصال للعمل طوال الليل، مما يؤدي إلى استنزاف ملحوظ للبطارية، وتتضاعف هذه المشكلة إذا كان الهاتف مرتبطًا بأكثر من حساب جوجل.

اكتشاف التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك

يمكنك تتبع استهلاك الطاقة بدقة ومعرفة "مستنزفي البطارية الخفيين" باتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. فتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

2. انتقل إلى قسم البطارية ثم اختر استخدام البطارية.

3. راجع قائمة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبطارية فور استيقاظك.

طريقة إيقاف المزامنة التلقائية

لحماية بطاريتك، يمكنك إيقاف المزامنة ليلًا وإعادتها صباحًا عبر الخطوات التالية: