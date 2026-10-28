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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنع استنزاف بطارية هاتفك ليلًا .. أوقف هذا الإعداد في أندرويد

استنزاف بطارية هاتفك ليلًا
استنزاف بطارية هاتفك ليلًا
لمياء الياسين

إذا كنت تلاحظ انخفاض شحن بطارية هاتفك الأندرويد خلال الليل دون سبب واضح، فحتى لو كانت البطارية جديدة ولا توجد تطبيقات تستهلك الطاقة بشكل غير طبيعي، فإن المتهم الخفي غالبًا هو ميزة المزامنة التلقائية لخدمات جوجل.

تعمل هذه الميزة في الخلفية لتحديث بياناتك باستمرار حتى أثناء إغلاق الشاشة.

لماذا تستهلك المزامنة التلقائية الطاقة ليلًا؟

تأتي هواتف أندرويد مفعّلة افتراضيًا لمزامنة حسابات جوجل. يتسبب ذلك في تنشيط مستمر للهاتف في الخلفية للقيام بالمهام التالية:

  • تحديث مستمر: التحقق من رسائل البريد الإلكتروني 
  • تحديث المواعيد وجهات الاتصال: مزامنة التقويم والأسماء
  • الرفع السحابي: النسخ الاحتياطي للصور والملفات .
  • تطبيقات أخرى: تحديث خدمات مثل Google Keep وGoogle TV وGoogle Play Books.

ورغم وجود ميزات ذكية في أندرويد مثل وضع الخمول  لتقليل استهلاك الطاقة، إلا أنه لا يمنع كافة عمليات المزامنة. تكرار هذه العمليات طوال الليل يجبر المعالج وشبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف على العمل، مما يستنزف البطارية خاصة إذا كنت تستخدم أكثر من حساب جوجل.

كيف تتأكد أن المزامنة هي السبب؟

يمكنك فحص استهلاك الطاقة بدقة عبر الخطوات التالية:

  1. افتح الإعدادات.
  2. اختر البطارية.
  3. راجع قائمة التطبيقات الأكثر استهلاكًا بعد استيقاظك.

إذا وجدت استهلاكًا مرتفعًا لـخدمات جوجل بلاي) رغم إغلاق الشاشة، فهذا مؤشر قوي على نشاط المزامنة، حيث تدمج جوجل استهلاك كافة خدماتها تحت هذا الاسم

طريقة إيقاف المزامنة التلقائية 

لحماية بطاريتك، يمكنك إيقاف المزامنة ليلًا وإعادتها صباحًا عبر الخطوات التالية:

  1. افتح الإعدادات.
  2. اختر الحسابات والنسخ الاحتياطي 
  3. اضغط على إدارة الحسابات 
  4. عطل خيار مزامنة البيانات الشخصية تلقائيًا
شحن بطارية هاتفك الأندرويد انخفاض شحن بطارية تحديث بياناتك حسابات جوجل رسائل البريد الإلكتروني النسخ الاحتياطي

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