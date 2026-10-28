بضغطة واحدة.. دليل تفصيلي لاستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد

يواجه ملايين المستخدمين يومياً لمشكلة فقدان الصور الشخصية عن طريق الخطأ أثناء محاولة تفريغ مساحة التخزين فلا تعني ضغطة زر "الحذف" ضياع الملفات نهائياً؛ إذ تتيح أنظمة أندرويد لمرونة رقمية كافية لاسترجاع تلك الذكريات.



خطوات الاستعادة من معرض الهاتف

تعتمد الهواتف الذكية الحديثة آلية "سلة المهملات" المؤقتة الشبيهة بأجهزة الكمبيوتر. وذلك لاستعادة صورك، اتبع الآتي:

1. افتح تطبيق "المعرض" أو "الصور" على هاتفك.

2. انتقل إلى تبويب "الألبومات" أسفل الشاشة.

3. مرر للوصول إلى مجلد "المحذوفة مؤخراً" أو "سلة المهملات".

4. حدد الصور المطلوبة، ثم القيام بالضغط على خيار "استعادة" لإعادتها إلى مكانها الأصلي.



الاسترجاع عبر تطبيق صور جوجل



إذا كنت تعتمد على السحابة لنسخ ملفاتك احتياطياً، فإن تطبيق جوجل يوفر فترة سماح أطول تصل إلى 60 يوماً قبل الحذف النهائي:

1. افتح تطبيق صور جوجل على الهاتف.

2. اضغط على خيار "المجموعات" (أو المكتبة) في القائمة السفلية.

3. اختر مجلد "سلة المهملات" من الأعلى.

4. حدد العناصر وانقر على "استعادة" لتظهر مجدداً في مكتبتك الرقمية.



الحلول المتقدمة بعد انتهاء المهلة

في حال مرت المدة الزمنية وتفريغ السلة، تبرز الحلول البرمجية المتخصصة كخيار أخير. يمكن للمستخدمين الاعتماد على تطبيقات موثوقة مثل DiskDigger المتوفر في المتاجر الرسمية، والذي يقوم بفحص الذاكرة الداخلية للبحث عن بقايا الملفات غير المؤرشفة واسترجاعها دون الحاجة لصلاحيات متقدمة (Root).