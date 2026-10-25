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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

التحكم الكامل في خصوصيتك.. ميزة في واتساب يتجاهلها الكثيرون

واتساب
واتساب
لمياء الياسين

مع تزايد الاهتمام بالأمن السيبراني، أصبحت حماية البيانات الشخصية هماً يومياً لملايين المستخدمين. وتأتي صورة الحساب الشخصي (Profile Picture) على "واتساب" في مقدمة هذه الاهتمامات، حيث يمكن أن تتعرض لخطورة الاستغلال المسيء إذا تُرِكت متاحة للعامة.
لحسن الحظ، يتيح التطبيق خيارات أمان متقدمة تمنحك تحكماً كاملاً فيمن يمكنه الاطلاع على بياناتك، مما يحد من التطفل الرقمي ويحمي هويتك الشخصية.

 إخفاء صورتك الشخصية على "واتساب" عن الغرباء

عند الضغط على خيار "الصورة الشخصية" (Profile Photo)، يتيح التطبيق أربعة خيارات محددة للرؤية:

الكل (Everyone): يتيح لأي شخص يملك رقمك رؤية الصورة.
جهات اتصالي (My Contacts): يحصر رؤية الصورة في الأشخاص المسجلين في دفتر هاتفك فقط.
جهات اتصالي باستثناء (My Contacts Except): يسمح بتحديد أشخاص معنيين لحظرهم من رؤية الصورة.
لا أحد (Nobody): يخفي الصورة تماماً عن جميع المستخدمين.

لا يقتصر أثر هذا الإعداد على صورتك الشخصية داخل المحادثات فحسب، بل يمتد ليشمل ظهورها في إشعارات الرسائل التي تصل للآخرين، شريطة أن تكون الإشعارات مفعّلة لديهم. ويمكنك التحكم في هذه الخصوصية بالاختيار بين: "جهات اتصالي"، أو "جهات اتصالي باستثناء..."، أو "لا أحد".

من المفيد معرفة أن تطبيق "واتساب" لا يوفّر أي ميزة تتيح لك معرفة من شاهد صورتك الشخصية، وبالتالي لا توجد قائمة يمكنك الرجوع إليها للتحقق من ذلك.

لحماية خصوصيتك، يُعد خيار "جهات اتصالي" الحل الأمثل لمنع الغرباء من رؤية صورتك. أما إذا كنت ترغب في حجبها عن أشخاص محددين فقط مع إبقائها متاحة للبقية، فإن خيار "جهات اتصالي باستثناء..." يمنحك تحكماً أدق وأكثر مرونة.

عمليات الاحتيال

يوصي خبراء الأمن السيبراني باختيار "جهات اتصالي" كإجراء حمائي أساسي، مما يضمن عدم وقوع صورتك الشخصية في أيدي غرباء قد يستغلونها في عمليات الاحتيال أو انتحال الشخصية. وتأتي هذه التحديثات المستمرة من شركة "ميتا" المالكة للتطبيق لتلبية تطلعات المستخدمين في تعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وخصوصية، في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية عالمياً.

الأمن السيبراني البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية إشعارات الرسائل جهات اتصال انتحال الشخصية

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