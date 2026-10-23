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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتحدى أبل.. ميزة جديدة تفتح هواتف «بيكسل» في الظلام الدامس

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن خطة شركة "جوجل" لتطوير ميزة ثورية في هواتفها القادمة "بيكسل"، حيث تستعد الشركة لإضافة كاميرا خفية تقرأ ملامح الوجه، وتسمح بفتح الهاتف بسهولة حتى في الظلام التام.

سر الكاميرا الخفية تحت الشاشة

وبحسب تقارير نشرتها مواقع تقنية عالمية، تعمل جوجل حالياً على دمج نظام تصوير متطور بالكامل تحت شاشة الهاتف، هذا النظام الجديد يعتمد على تقنية تُعرف باسم "الأشعة تحت الحمراء". 

وهي ببساطة عبارة عن ضوء غير مرئي للعين البشرية، ويساعد هذا الضوء الكاميرا على رسم خريطة ثلاثية الأبعاد لوجهك بدقة شديدة. 

وبفضل هذا الضوء الخفي، لن تحتاج بعد الآن لإضاءة غرفتك للتعرف عليك. 

فبمجرد النظر للشاشة في الظلام، سيتعرف الهاتف على ملامحك ويفتح قفله فوراً.

منافسة قوية لكسر احتكار آيفون

وتأتي هذه الخطوة الذكية كمحاولة صريحة من جوجل لمنافسة نظام "بصمة الوجه" الشهير في هواتف آيفون، فقد تميزت شركة أبل لسنوات طويلة بقدرة هواتفها على العمل بسلاسة في الأماكن المظلمة، ولكن جوجل تعد مستخدميها بأن نظامها الجديد سيتفوق ويقدم تجربة أكثر أماناً. 

فالنظام لن يكتفي بفتح الشاشة فقط، بل سيكون دقيقاً لدرجة تسمح لك بتأكيد عمليات الدفع الإلكتروني. 

كما سيمكنك من الدخول إلى تطبيقات البنوك وتحويل الأموال بأمان تام دون الخوف من الاختراق.

تصميم عصري وشاشة بلا ثقوب

وأوضحت التسريبات أن هذه الميزة المنتظرة من المرجح أن تظهر رسمياً في هواتف "بيكسل 11" المستقبلية. واللافت للانتباه أن جوجل تخطط لإخفاء هذه الكاميرا ومستشعراتها بالكامل تحت زجاج الشاشة.

 وهذا يعني أن المستخدم سيستمتع بشاشة كاملة ومسطحة تماماً. وستكون الشاشة خالية من أي ثقوب أو فتحات علوية مزعجة عند مشاهدة الفيديوهات، لتقدم جوجل بذلك هاتفاً يجمع بين الشكل الأنيق، والتكنولوجيا المعقدة التي تسهل الحياة اليومية للمستخدم البسيط.

تقنية حديثة جوجل بيكسل آيفون هواتف آيفون أبل شركة أبل

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