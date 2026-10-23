قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن نحمل على المواطن.. الوزراء يزف بشرى بشأن ارتفاع أسعار الطاقة
مجلس الوزراء يكشف حقيقة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة 6 ساعات
مدبولي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 57.3 مليار دولار والاستثمارات المباشرة تسجل 18 مليارًا
مدبولي: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6.8% خلال العام المالي 2029-2030
رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة
إدانة عربية واسعة لاعتداءات الحوثيين على جسر الملك فهد بالسعودية
لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا
حقيقة انتقال فيروس شاموندا عبر الهاموش.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس
مدبولي: نجحنا على مدى الأعوام الـ 12 الماضية في بناء حجم أفضل من الأصول
مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

إذا توقف هاتفك الأندرويد عن تلقي تحديثات النظام، فهذا لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان لاستبداله، إذ تتيح أنظمة أندرويد المعدلة، المعروفة باسم Custom ROMs، تثبيت إصدارات أحدث من النظام على بعض الهواتف القديمة، إلى جانب توفير مزايا إضافية تتعلق بالخصوصية والأمان والتحكم في الجهاز.

ومن أبرز هذه الأنظمة LineageOS وGrapheneOS، اللذان يستهدفان المستخدمين الراغبين في إطالة عمر هواتفهم أو تقليل اعتمادهم على خدمات جوجل.

LineageOS.. فرصة جديدة للهواتف القديمة

يعد LineageOS من أشهر أنظمة أندرويد المعدلة، بفضل دعمه مجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، ما يجعله خيارا مناسبا لمن توقفت الشركات المصنعة عن توفير تحديثات رسمية لأجهزتهم.

ويساعد النظام على تشغيل إصدارات أحدث من أندرويد على الأجهزة المدعومة، مع تقديم تجربة استخدام قريبة من أندرويد الخام، بعيدا عن بعض التطبيقات والخدمات الإضافية التي تثبتها الشركات المصنعة مسبقا.

لكن توافر النظام يختلف من هاتف إلى آخر، لذلك ينبغي التأكد من توافق الجهاز مع الإصدار المطلوب قبل البدء في التثبيت.

LineageOS

GrapheneOS.. أولوية للخصوصية والأمان

أما GrapheneOS، فيركز بصورة أكبر على تعزيز الخصوصية والأمان، ويستهدف هواتف جوجل Pixel المدعومة، ويوفر النظام أدوات ووسائل حماية إضافية تمنح المستخدم تحكما أكبر في التطبيقات والأذونات والبيانات الشخصية.

وقد يكون خيارا مناسبا لمن يضع الخصوصية في مقدمة أولوياته، لكنه ليس بديلا متاحا لجميع هواتف أندرويد، إذ يرتبط دعمه بأجهزة محددة.

ما المخاطر التي يجب الانتباه إليها؟

رغم المزايا المحتملة، فإن تثبيت نظام أندرويد معدل ليس عملية خالية من المخاطر، فقد يتطلب الأمر فتح محمل الإقلاع Bootloader، وهي خطوة قد تؤدي إلى مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف، كما أن تنفيذ الخطوات بصورة خاطئة قد يتسبب في مشكلات تشغيلية.

وتوجد أدوات وإرشادات تساعد على تثبيت بعض الأنظمة، لكن الطريقة تختلف بحسب نوع الهاتف والنظام المستخدم. 

كذلك، قد يحتاج المستخدم إلى تثبيت خدمات جوجل بصورة منفصلة إذا أراد الاستمرار في استخدام تطبيقاتها، وذلك وفقا للنظام المختار، مع وجود بدائل مثل MicroG لبعض الخدمات.

أندرويد تحديثات النظام الهواتف القديمة أنظمة أندرويد المعدلة LineageOS هواتف أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محمد رشوان

«كل إنجاز يفتح الطريق أمام آخر».. رسالة محمد رشوان من منتدى مصر 2026

الدكتورة هالة السعيد

فيلم تسجيلي عن الجلسات التي لم تعرض بمنتدي مصر 2026

وزير الخارجية

الخارجية: نرفض بشكل قاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد