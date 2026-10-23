لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا

إذا توقف هاتفك الأندرويد عن تلقي تحديثات النظام، فهذا لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان لاستبداله، إذ تتيح أنظمة أندرويد المعدلة، المعروفة باسم Custom ROMs، تثبيت إصدارات أحدث من النظام على بعض الهواتف القديمة، إلى جانب توفير مزايا إضافية تتعلق بالخصوصية والأمان والتحكم في الجهاز.

ومن أبرز هذه الأنظمة LineageOS وGrapheneOS، اللذان يستهدفان المستخدمين الراغبين في إطالة عمر هواتفهم أو تقليل اعتمادهم على خدمات جوجل.

LineageOS.. فرصة جديدة للهواتف القديمة

يعد LineageOS من أشهر أنظمة أندرويد المعدلة، بفضل دعمه مجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة اللوحية، ما يجعله خيارا مناسبا لمن توقفت الشركات المصنعة عن توفير تحديثات رسمية لأجهزتهم.

ويساعد النظام على تشغيل إصدارات أحدث من أندرويد على الأجهزة المدعومة، مع تقديم تجربة استخدام قريبة من أندرويد الخام، بعيدا عن بعض التطبيقات والخدمات الإضافية التي تثبتها الشركات المصنعة مسبقا.

لكن توافر النظام يختلف من هاتف إلى آخر، لذلك ينبغي التأكد من توافق الجهاز مع الإصدار المطلوب قبل البدء في التثبيت.

LineageOS

GrapheneOS.. أولوية للخصوصية والأمان

أما GrapheneOS، فيركز بصورة أكبر على تعزيز الخصوصية والأمان، ويستهدف هواتف جوجل Pixel المدعومة، ويوفر النظام أدوات ووسائل حماية إضافية تمنح المستخدم تحكما أكبر في التطبيقات والأذونات والبيانات الشخصية.

وقد يكون خيارا مناسبا لمن يضع الخصوصية في مقدمة أولوياته، لكنه ليس بديلا متاحا لجميع هواتف أندرويد، إذ يرتبط دعمه بأجهزة محددة.

ما المخاطر التي يجب الانتباه إليها؟

رغم المزايا المحتملة، فإن تثبيت نظام أندرويد معدل ليس عملية خالية من المخاطر، فقد يتطلب الأمر فتح محمل الإقلاع Bootloader، وهي خطوة قد تؤدي إلى مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف، كما أن تنفيذ الخطوات بصورة خاطئة قد يتسبب في مشكلات تشغيلية.

وتوجد أدوات وإرشادات تساعد على تثبيت بعض الأنظمة، لكن الطريقة تختلف بحسب نوع الهاتف والنظام المستخدم.

كذلك، قد يحتاج المستخدم إلى تثبيت خدمات جوجل بصورة منفصلة إذا أراد الاستمرار في استخدام تطبيقاتها، وذلك وفقا للنظام المختار، مع وجود بدائل مثل MicroG لبعض الخدمات.