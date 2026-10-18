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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

برمجية خبيثة تختبئ داخل آلاف هواتف أندرويد وتخترقك دون علمك

برمجية خبيثة
برمجية خبيثة
احمد الشريف

كشفت شركة "بت ديفيندر" المتخصصة في الأمن الرقمي عن كارثة جديدة، حيث عثرت على برمجية خبيثة خطيرة تأتي مزروعة مسبقاً داخل آلاف هواتف "أندرويد" الرخيصة.

فيروس يولد معك من العلبة

وبحسب التقرير المفصل الذي نشرته الشركة، فإن هذه البرمجية لا تنتقل إليك عبر تصفح الإنترنت. بل تأتي مثبتة وجاهزة داخل نظام تشغيل الهاتف قبل أن تشتريه وتخرجه من علبته. 

وتتركز هذه الأزمة في الهواتف الاقتصادية منخفضة التكلفة، مثل بعض طرازات شركتي "دوجي" و"كوبوت". 

كما تنتشر بقوة في الهواتف الصينية المقلدة التي تستخدم معالجات من إنتاج "ميديا تيك". 

وتحمل هذه الأجهزة أسماء مزيفة لخداع المشترين، مثل إصدارات مقلدة من هواتف جالاكسي أو آيفون. 

وقد رصدت الشركة آلاف الأجهزة المصابة بهذا الفيروس موزعة في أكثر من 150 دولة.

إعلانات وهمية وأبواب سرية

وأوضح الباحثون أن هذه البرمجية تعمل في الخفاء التام بمجرد تشغيل هاتفك لأول مرة. 

وتقوم البرمجية بفتح إعلانات وهمية وتضغط عليها تلقائياً لتحقيق أرباح مالية للمجرمين دون علمك، والمصيبة الأكبر أنها تفتح "أبواباً خلفية"، وهي ثغرات سرية تسمح للقراصنة بالدخول إلى جهازك. و

من خلال هذه الثغرات، يستطيع الهاكرز التحكم في الهاتف عن بُعد، أو سرقة بياناتك الحساسة.

صعوبة الحذف والحل الآمن

وأشار التقرير إلى أن حذف هذا الفيروس الخبيث يعتبر شبه مستحيل بالطرق التقليدية العادية. فالبرمجية تختبئ داخل ما يسمى "فيرم وير"، وهو البرنامج الأساسي الذي يشغل مكونات الهاتف. 

ويمنعكهذا الدمج العميق  تماماً من مسح الفيروس كأي تطبيق عادي موجود على شاشتك. 

ولحماية نفسك، ينصح الخبراء بتجنب شراء الهواتف المجهولة أو المقلدة مهما كان سعرها رخيصاً ومغرياً. ويفضل دائماً شراء أجهزة اقتصادية من علامات تجارية موثوقة لضمان أمان أموالك وخصوصيتك.

برمجية خبيثة أندرويد فيروس إعلانات وهمية الأمن الرقمي

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