جوجل تقلب عالم الألعاب.. أنشئ لعبة كاملة بمجرد وصف فكرتك وبدون برمجة

كشفت شركة جوجل، عن منصة Playground التجريبية الجديدة، التي تتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب قابلة للعب باستخدام أوامر نصية باللغة الطبيعية، دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو التعامل مع محركات تطوير الألعاب.

وتوفر المنصة إمكانية تحويل الأفكار إلى ألعاب وتعديل الشخصيات والقواعد والفيزياء والبيئات عبر أوامر بسيطة، في خطوة تسعى جوجل من خلالها إلى تسهيل تطوير الألعاب وإتاحة أدوات إنشائها أمام شريحة أكبر من المستخدمين.

وتسمح المنصة للمستخدم بالبدء بفكرة بسيطة وتحويلها إلى لعبة قابلة للتجربة، ثم تعديل القواعد والشخصيات والفيزياء والبيئات من خلال أوامر نصية، كما لو كان يتحدث مع مساعد ذكي.

وتنطلق Playground اليوم في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، بينما ستتوفر إمكانية إنشاء الألعاب تدريجيا وفق مستويات تعتمد على نوع عضوية Google One التي يمتلكها المستخدم.

جوجل Playground

أنشئ والعب وشارك مباشرة من المتصفح



توفر Playground عدة طرق لبدء تطوير اللعبة، إذ يمكن للمستخدم البدء من صفحة فارغة، أو إعادة استخدام أحد الأوامر الجاهزة التي توفرها جوجل، أو الاستعانة بإرشادات تساعده على بلورة فكرته قبل تحويلها إلى تجربة قابلة للعب.

وبمجرد تشغيل اللعبة، يمكن مواصلة تطويرها من خلال الواجهة الحوارية نفسها، ووفقا لجوجل، يستطيع المستخدم تعديل قوانين اللعبة والفيزياء والشخصيات والبيئات بمجرد وصف التغييرات التي يريدها، دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية بنفسه.

وتعمل الألعاب مباشرة داخل متصفح الويب، ما يعني إمكانية تشغيلها على الهاتف أو الكمبيوتر المحمول. كما يمكن الاحتفاظ بالمشروعات بشكل خاص، أو مشاركتها عبر رابط، أو نشرها في معرض Playground Explore.

وتدعم بعض أنواع الألعاب أيضا ميزات مثل اللعب الجماعي ولوحات الصدارة، بينما يتيح ملف Play Games للمستخدم اختيار اسم مستعار، والإعجاب بالألعاب، ومتابعة المطورين، والمنافسة على تحقيق أعلى النتائج.

جوجل تدخل سوقا مزدحما لإنشاء الألعاب بالذكاء الاصطناعي

لا تعد جوجل أول شركة تحاول جعل تطوير الألعاب أقرب إلى كتابة وصف أو مطالبة للذكاء الاصطناعي.

فقد أطلقت ميتا منصة Pocket التي تتيح للمستخدمين وصف تجارب تفاعلية بسيطة، ثم تعديل النتائج ومشاركتها مع الآخرين.

كما قدمت Roblox أداة Build القادرة على تحويل الوصف النصي إلى نقطة بداية للعبة قابلة للعب، مع إمكانية نقل المشروع لاحقا إلى Roblox Studio لمواصلة تطويره بشكل أكثر تقدما.

وتخطط جوجل لتوسيع قدرات Playground مستقبلا من خلال تكامل مرتقب مع Unity Spark، والذي من المتوقع أن يضيف إمكانات أكثر تقدما للميكانيكيات داخل الألعاب، وقدرات رسومية ثلاثية الأبعاد أكثر تطورا، إلى جانب إمكانية الاستفادة من بيئة تشغيل Unity.