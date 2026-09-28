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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة EWatch الذكية.. ابتكار مستقل يتيح لك برمجتها وتجميعها بنفسك!

EWatch
EWatch
احمد الشريف

كشف المطور إيوان ويلز عن ساعة «EWatch» الذكية الجديدة القابلة للبرمجة والتعديل بالكامل. 

وجاء هذا الإعلان بعد خمس سنوات كاملة من التجارب الشاقة لتطوير دوائرها الإلكترونية.

مواصفات ساعة EWatch الذكية وتقنياتها

تعتمد الساعة على معالج "ESP32-S3" واسع الانتشار، والذي يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي وتقنية البلوتوث. 

وبحسب تقرير نشره موقع LinuxGizmos للكاتب جورجيو ميندوزا، تتميز اللوحة الرئيسية بصغر حجمها البالغ 34 × 28 ملم.

وتحمل الساعة شاشة لمس ملونة مقاسها 1.69 بوصة، وبطارية سعة 350 مللي أمبير تدعم الشحن عبر منفذ "USB-C".

كما تحتوي على محرك اهتزاز للتنبيهات ومستشعر حركة مدمج، مع سوار قياسي مقاس 20 ملم قابل للتغيير بسهولة. 

وركز المطور على إدارة الطاقة بدقة؛ إذ يحتفظ الجهاز بالوقت الصحيح حتى بعد إيقاف تشغيله تماماً.

برمجة مفتوحة وتطبيقات بالذكاء الاصطناعي

طرح ويلز برمجيات تشغيل مفتوحة المصدر بالكامل تمنح المستخدمين حرية تعديل الواجهات ووظائف الاستشعار. 

وتدعم الساعة لغات برمجة شهيرة مثل بايثون، وسي، ورست، مع إمكانية استخدام منصة "أردوينو".

واستعرض المطور طريقة مبتكرة لبناء التطبيقات؛ حيث استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد أكواد برمجية لأدوات مثل المؤقت وساعة الإيقاف.

ويعمل ويلز حالياً على إطلاق خدمة سحابية تتيح تعديل وتثبيت البرامج مباشرة من متصفح الإنترنت دون تعقيدات، مع متجر لمشاركة التطبيقات.

خيارات البيع وأسعار التجميع الذاتي

تتوفر الساعة أمام المهتمين عبر ثلاثة خيارات رئيسية للشراء، حيث وتأتي اللوحة الإلكترونية مع الشاشة اللمسية كخيار أول بسعر 59 جنيهاً إسترلينياً.

أما باقة التجميع الذاتي لهواة التركيب اليدوي، فتشمل البطارية والمحرك والسوار وملفات تصميم الهيكل مقابل 99 جنيهاً إسترلينياً.

وتُباع الساعة مجمعة ومبرمجة وجاهزة للاستخدام المباشر بسعر 129 جنيهاً إسترلينياً. 

كما يجهز المطور بالفعل لإصدار ثانٍ يضيف ميكروفوناً وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 ميجابايت ومؤشراً أدق لاستهلاك البطارية.

EWatch ساعة EWatch USB C الذكاء الاصطناعي متصفح الإنترنت

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