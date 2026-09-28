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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أداء باهت مع كلوب.. اليونان تصعق ألمانيا في عقر دارها

اليونان والمانيا
اليونان والمانيا
رباب الهواري

تلقى منتخب ألمانيا خسارة مفاجئة أمام نظيره اليوناني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت على ملعب كي أرينا بمدينة أوجسبورج.

وشهدت المواجهة سيطرة نسبية من جانب المنتخب الألماني، الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انتصاره الأول في البطولة، إلا أن محاولاته الهجومية لم تسفر عن تسجيل أي أهداف طوال معظم فترات اللقاء.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بمحاولات هجومية بحثًا عن هدف مبكر يمنحه الأفضلية، بينما اعتمد المنتخب اليوناني على التنظيم الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، ليظل التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة اللقاء.

ومع مرور دقائق المباراة، واصل أصحاب الأرض الضغط على دفاع اليونان، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، وسط تألق من لاعبي المنتخب اليوناني في التعامل مع المحاولات الألمانية.

وعلى عكس سير المباراة، تمكن منتخب اليونان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74، بعدما نجح ديميتريس كوبيليس في هز شباك أصحاب الأرض، ليضع منتخب بلاده في المقدمة قبل دقائق قليلة من نهاية المواجهة.

وحاول منتخب ألمانيا العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، وكثف ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، إلا أن الدفاع اليوناني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب ألمانيا عند نقطة واحدة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام هولندا بهدف لكل منتخب.

في المقابل، حصد المنتخب اليوناني ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على ألمانيا، ليعزز موقفه في صراع التأهل عن المجموعة.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الصربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في مدينة ميونخ يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخب الألماني لاستعادة توازنه وتحقيق أول انتصار له في البطولة.

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