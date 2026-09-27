هولندا تفوز على صربيا 2-1.. والدنمارك على ويلز بهدفين نظيفين في دوري الامم الأوروبية

حقق منتخب هولندا الفوز على مضيفه منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الاحد/ على ملعب ريد ستار ستاديوم في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالمسار الاول بدوري الامم الاوروبية لكرة القدم .

وسجل منتخب صربيا في الدقيقة 46 عن طريق لوكا يوفيتش، فيما سجل منتخب هولندا هدفين عن طريق اللاعب ميكس ميردينك في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و69.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا ،بينما تذيل منتخب صربيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط ،في انتظار نتيجة مباراة المانيا واليونان في نفس الجولة والمجموعة.

وفي مباراة اخري اقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة للمجموعة الرابعة ،فاز منتخب الدنمارك علي ضيفه ويلز بهدفين نظيفين سجلهما كل من بن دافيز لاعب ويلز بالخطا في مرماه بالدقيقة 53 ،وجوستاف ايساكسون في الدقيقة 66،ليرفع المنتخب الدنماركي رصيده الي ثلاث نقاط في المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة النرويج والبرتغال مساء اليوم في نفس الجولة والمجموعة ،بينما تذيل منتخب ويلز المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.