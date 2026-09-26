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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث watchOS 27 يضيف خيارات تخصيص جديدة لأشهر واجهات Apple Watch

watchOS 27
watchOS 27
احمد الشريف

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية تحديثاً موسعاً لواجهة "Modular" الشهيرة على ساعاتها الذكية عبر نظام التشغيل الجديد "watchOS 27"، مقدمة 13 خياراً لونياً إضافياً وإضافات مصغرة (Complications) حديثة لتتبع البيانات الصحية، لتعزيز مرونة التخصيص للمستخدمين على شاشة الساعة الرئيسية.

إضافة 13 خياراً لونياً جديداً لتنسيق المظهر اليومي

أفاد تقرير نشره موقع 9to5Mac التقني، بأن آبل وسعت لوحة الألوان المتاحة لواجهة "Modular" القياسية بإضافة 13 درجة لونية جديدة تتضمن: الزيتوني (Olive)، والبورغندي (Burgundy)، والرملي (Sand)، والماجنتا (Magenta)، والنباتي الشاحب (Pale Succulent)، وأزرق زهرة البراري (Wildflower Blue)، والأزرق الداكن (Navy Blue)، والأمبر الفاتح (Light Umber)، وأزرق شامبراي (Chambray Blue)، والحجر الجيري (Limestone)، والجملي (Camel)، والميرمية (Sage)، والتوتي (Mulberry). 

وتمنح هذه التدرجات أصحاب الساعات قدرة أكبر على مطابقة واجهة الساعة مع إطلالاتهم وأحزمة الساعات المختلفة.

تعقيدات حصرية لساعتي Apple Watch Ultra 4 

أوضح التقرير أن واجهة "Modular" استفادت بشكل مباشر من أحدث التعقيدات الصحية المخصصة حصرياً لطرازي "Apple Watch Ultra 4" و"Apple Watch Series 12". 

وتشتمل هذه الإضافات المصغرة على أدوات قياس دقيقة لمتابعة "الخطوات اليومية" (Daily Steps)، و"معدل نبضات القلب" (Heart Rate)، ومؤشر "الجاهزية البدنية" (Readiness) الذي يقيس استعداد الجسم للمجهود البدني، حيث تتوفر بأحجام متعددة يمكن وضعها في المساحات المخصصة بالواجهة لقراءة المؤشرات الحيوية بلمحة سريعة.

تطور عائلة واجهات Modular 

بين التقرير أن واجهة "Modular" تعتبر منذ سنوات الخيار الأكثر تفضيلاً لمستخدمي ساعات آبل نظراً لعمق خيارات التخصيص وعرضها المكثف للبيانات والمعلومات في شاشة واحدة. 

ودفع هذا الإقبال الواسع شركة آبل إلى اشتقاق عدة نسخ متطورة منها على مدار السنوات الماضية، شملت واجهات "Modular Compact" و"Modular Ultra"، وصولاً إلى أحدث أفراد هذه العائلة وهي واجهة "Siri Modular" التي دُمجت مؤخراً لتقديم استجابات المساعد الذكي مباشرة.

خطوات تخصيص الألوان 

أشار المصدر إلى إمكانية الوصول إلى حزمة الألوان الجديدة بسهولة عبر الدخول إلى شاشة تعديل واجهة "Modular" واختيار تبويب "Color" داخل نظام "watchOS 27". 

كما أتاحت آبل للمستخدمين حرية استرجاع وتصفح خيارات الألوان الكلاسيكية السابقة من خلال التمرير إلى أسفل القائمة والضغط على زر الإضافة (+) المسمى "Tap to add more colors"، مما يتيح الاحتفاظ بالألوان المفضلة القديمة جنباً إلى جنب مع الدرجات الحديثة.

آبل watchOS 27 Apple Watch Ultra 4 Apple Watch Series 12 Watch شركة آبل

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