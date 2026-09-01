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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعويضات بـ 250 مليون دولار.. طريقة المطالبة بنصيبك من تسوية آبل التاريخية بسبب تجسس "سيري"

سيري
سيري
احمد الشريف

أطلقت الجهة المشرفة على تسوية الدعوى الجماعية المرفوعة ضد شركة آبل (Apple) موقعاً إلكترونياً رسمياً يتيح للمستخدمين تقديم طلباتهم للحصول على مستحقاتهم من تسوية مالية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وذلك لإنهاء النزاع القضائي القائم حول تأخر الشركة في طرح ميزات الذكاء الاصطناعي والمساعد الصوتي "سيري" (Siri)، وفقاً لما أورده الكاتب تشانس ميلر في تقرير نشره موقع 9to5Mac.

شروط الأهلية وقائمة أجهزة آيفون

أوضح التقرير أن فئة المستحقين للتعويض المالي تشمل المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية الذين اشتروا هاتف آيفون يدعم ميزات "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) في الفترة ما بين 10 يونيو 2024 و29 مارس 2025. 

وتغطي هذه الفترة المدى الزمني الفاصل بين كشف آبل لأول مرة عن ميزات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) وتاريخ إعلانها الرسمي عن تأجيل طرح النسخة المطورة والأكثر تخصيصاً من المساعد الصوتي سيري. 

وتشمل قائمة الهواتف المؤهلة طرازات: iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، إلى جانب هواتف iPhone 16، وiPhone 16e، وiPhone 16 Plus، وiPhone 16 Pro، وiPhone 16 Pro Max.

قيمة التعويضات لكل هاتف وبنود الاتفاق المالي

أفاد موقع 9to5Mac بأن شركة آبل وافقت على دفع مبلغ 250 مليون دولار لإنهاء النزاع القضائي دون الإقرار بارتكاب أي أخطاء أو مخالفات قانونية، بينما ستُقتطع أتعاب المحامين والمصاريف القضائية من هذا المبلغ الإجمالي. 

ومن المقدر أن يحصل المستخدم على تعويض نقدي يبلغ نحو 25 دولاراً لكل جهاز مستوفٍ للشروط، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ قابل للتغير؛ إذ قد ينخفض عن 25 دولاراً في حال تجاوزت طلبات التعويض الأعداد المتوقعة، بينما قد يرتفع ليصل إلى حد أقصى قدره 95 دولاراً لكل جهاز إذا جاءت أعداد المطالبات أقل من التقديرات المحددة.

آلية التسجيل وخيارات الدفع 

أعلنت شركة "فيريتا جلوبال" (Verita Global)، المكلفة بإدارة التسوية، عن بدء استقبال الطلبات عبر بوابتها الإلكترونية؛ حيث يتطلب النموذج إدخال بيانات الاتصال الشخصية للمستخدم والرقم التسلسلي (Serial Number) الخاص بجهاز الآيفون المؤهل. 

ويتيح الموقع للمتقدمين اختيار طريقة الدفع المفضلة لاستلام المبالغ النقدية عبر الشيكات الورقية، أو خدمات "باي بال" (PayPal)، أو "فينمو" (Venmo)، أو من خلال الإيداع المصرفي المباشر (ACH). وحددت الجهة المنظمة يوم 21 ديسمبر 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، مع التأكيد على أن الطلبات غير المكتملة أو الخاطئة أو التي تُقدم بعد انتهاء المهلة ستُرفض نهائياً.

الجدول الزمني لجلسات الموافقة القضائية 

أظهرت تفاصيل التسوية المنشورة أن صرف التعويضات النقدية للمؤهلين سيستغرق أكثر من عام كامل من تاريخ فتح باب التسجيل؛ حيث حُدد يوم 29 سبتمبر 2027 موعداً لعقد جلسة الاستماع القضائية المخصصة لإقرار الموافقة النهائية على التسوية المالية، على أن تبدأ عمليات إرسال المبالغ النقدية للمستفيدين بعد مرور 60 يوماً على الأقل من تاريخ صدور الموافقة القضائية الرسمية.

سيري Apple آبل الذكاء الاصطناعي Siri

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