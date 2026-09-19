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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفرض ميزة جديدة لتفريغ بطارية iPhone 18 Pro Max قبل شحنه

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية عن متطلب تقني جديد يلزم مستخدمي هاتف "iPhone 18 Pro Max" بتفعيل ميزة مخصصة لتفريغ طاقة البطارية والحد من سعتها قبل إرسال الهاتف عبر خدمات الشحن البريدي، بسبب تجاوز سعة بطاريته حاجز 20 واط/ساعة وخضوعه لقوانين نقل دولية خاصة، وفقاً لما أورده تقرير أعدته الكاتبة جولي كلوفر ونشره موقع MacRumors المتخصص.

سعة تتجاوز 20 واط/ساعة وقواعد الشحن الجوي

أوضح التقرير أن اللوائح المنظمة لعمليات الشحن تفرض قيوداً إضافية على الأجهزة الإلكترونية المزودة ببطارية أحادية الخلية تتعدى سعتها 20 واط/ساعة؛ مما فرض على آبل ابتكار حل برمجي يحد من السعة القصوى لبطارية الهاتف عبر البرنامج الثابت (Firmware). 

وأكدت الشركة تطبيق هذا التقييد البرمجي مسبقاً في المصانع لتبقى البطارية دون هذا الحد حتى لحظة تسليم الجهاز للمشتري وفتحه من الصندوق، حيث يؤدي تفعيل الهاتف لأول مرة إلى إلغاء هذا الحد وإتاحة كامل سعة الشحن للمستخدم.

آلية عمل ميزة "التحضير للشحن" داخل إعدادات الهاتف

أشار المصدر إلى أن المستخدمين الراغبين في شحن هواتفهم لاحقاً إلى مراكز الصيانة للإصلاح، أو استبدالها عبر برامج التبادل التجاري، ملزمون بتفعيل خيار "التحضير للشحن" (Prepare to Ship). 

وتعمل هذه الميزة تلقائياً على تفريغ شحنة البطارية لتنخفض دون مستوى 20 واط/ساعة مع وضع قفل يمنع شحنها مجدداً لتظل تحت الحد القانوني طوال فترة النقل؛ حيث يمكن الوصول إليها عبر المسار: الإعدادات، ثم اختيار "عام"، ثم "نقل أو إعادة تعيين iPhone"، وصولاً إلى خيار "التحضير للشحن".

تحذيرات من ارتفاع حرارة الهاتف أثناء التفريغ وشروط الإلغاء

بيّن تقرير موقع MacRumors أن شركة آبل وجهت تحذيراً لأصحاب الهواتف من أن حرارة الجهاز قد ترتفع وتصبح "أسخن من المعتاد" أثناء عملية التفريغ النشطة للبطارية، مشيرة إلى ظهور عبارة "جاهز للشحن" (Ready to Ship) في قائمة الإعدادات بمجرد اكتمال العملية بنجاح. 

وأتاحت الشركة إمكانية التراجع عن تفعيل الميزة وإلغائها من نفس القائمة، لافتة إلى أن بعض الحالات قد تخضع لفترة انتظار إلزامية تمتد إلى 14 يوماً قبل السماح بإعادة تعطيلها، اعتماداً على السبب الذي حدده المستخدم عند طلب التجهيز.

إجراء استثنائي ينفرد به طراز برو ماكس وحده

شددت شركة آبل على أن هاتف iPhone 18 Pro Max آمن تماماً للشحن والنقل الجوي، وأن الإجراء البرمجي فُرض للامتثال الصارم لاشتراطات السلامة اللوجستية المنظمة لبطاريات الليثيوم. ونظراً لعدم امتلاك أي طراز آخر من هواتف آيفون بطارية أحادية الخلية تتجاوز سعتها 20 واط/ساعة، فإن هذا الإجراء وتلك الميزة لا تتوفر ولا تنطبق على أي إصدار آخر من هواتف الشركة.

آبل Apple Firmware iPhone 18 Pro Max هاتف iPhone 18 Pro Max

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