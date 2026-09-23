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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمطوّري أجهزة ماك .. «آبل» تطلق التحديث التجريبي الثاني macOS 27.2 Beta 2 رسميًا

أجهزة ماك
أجهزة ماك
احمد الشريف

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" (MacRumors) التقني المتخصص في تقرير صادر بتاريخ 21 سبتمبر 2026، النسخة التجريبية الثانية من التحديث الفرعي القادم "ماك أو إس 27.2" (macOS 27.2 Beta 2) المخصصة للمطورين المسجلين، وذلك لأغراض الاختبار البرمجي وتقييم استقرار الأداء العام للأجهزة قبل الطرح النهائي لعموم المستخدمين.

تفاصيل إطلاق الإصدار التجريبي macOS 27.2 Beta 2 

وبحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" في تقريره الصادر، يأتي توفير هذه النسخة التجريبية الجديدة بعد أسبوعين من طرح النسخة التجريبية الأولى من تحديث macOS 27.2، وتستهدف منح مطوري التطبيقات والبرمجيات فرصة للتحقق من توافق أدواتهم مع التعديلات البرمجية الحديثة التي أدخلتها الشركة على بيئة التشغيل.

وأوضح التقرير الفني أنه يمكن للمطورين المؤهلين والمشتركين في برنامج "آبل ديفلوبر" (Apple Developer Program) تنزيل النسخة الجديدة وتثبيتها مباشرة عبر فتح تطبيق "إعدادات النظام" (System Settings) على أجهزة الماك، ثم التوجه إلى قسم "عام" (General) واختيار "تحديث البرامج" (Software Update)، والتبديل إلى تفعيل خيار تلقي الإصدارات التجريبية للمطورين.

التحسينات البرمجية 

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن تحديث macOS 27.2 يركز بشكل أساسي على معالجة المشكلات البرمجية التي ظهرت في الإصدارات السابقة، إلى جانب تحسين التوافق التشغيلي وإدارة موارد الذاكرة الموحدة بداخل معالجات السيليكون التابعة للشركة.

وذكر الموقع التقني أن الإصدار الجديد يتضمن تحسينات إضافية على سرعة استجابة التطبيقات الافتراضية، وسد عدد من الثغرات الأمنية في النواة وخلفيات التصفح، فضلاً عن رفع كفاءة معالجة الرسوميات واستقرار الاتصال اللاسلكي بالأجهزة والملحقات الخارجية الموصولة عبر منافذ Thunderbolt والبلوتوث.

تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى أن التحديث يواصل إدخال تعديلات دقيقة لدعم أدوات منظومة الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence)، بما يشمل تحسين التكامل مع التطبيقات المكتبية وتسريع الاستجابة للأوامر الصوتية المعقدة الموجهة للمساعد الذكي سيري.

وتواصل شركة آبل العمل على اختبار سلسلة التحديثات الفرعية بالتزامن مع فحص تقارير الأخطاء المرسلة من مجتمع المطورين، تمهيداً لإطلاق الإصدار التجريبي العام للمستخدمين العاديين، وصولاً إلى الطرح الرسمي والنهائي لكافة أجهزة حواسيب Mac المتوافقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Apple آبل macOS macOS 272 Beta 2 macOS 272 System Settings GENERAL

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