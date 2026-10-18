هاتفك قد يكون مخترقا دون علمك.. برمجية خبيثة تختبئ داخل آلاف هواتف أندرويد

كشف باحثون في شركة الأمن السيبراني Bitdefender، عن برمجية خبيثة خطيرة تحمل اسم Midnight Mimosa، مثبتة مسبقا على عدد من هواتف أندرويد منخفضة التكلفة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية، خصوصا الهواتف المقلدة التي تباع بأسعار زهيدة.

وبحسب تقرير تفصيلي نشرته الشركة، تأتي البرمجية مثبتة على الأجهزة قبل تشغيلها للمرة الأولى، وتعمل على عرض الإعلانات وتوليد النقرات لتحقيق عائدات مالية، ضمن مخطط يشبه شبكات الروبوتات الإلكترونية Botnets، التي تستغل الأجهزة المصابة لتنفيذ أنشطة غير مشروعة أو تحقيق أرباح دون علم أصحابها.

ولا تقتصر خطورة البرمجية على استهلاك موارد الهاتف لتحقيق الأرباح الإعلانية، إذ تتيح أيضا إنشاء أبواب خلفية قد يستغلها القراصنة للوصول إلى الأجهزة المصابة والتحكم فيها، وتنفيذ أنشطة ضارة إضافية.

برمجية خبيثة تتخفى في صورة تطبيق نظام



أوضح باحثو Bitdefender أن البرمجية تتخفى في صورة تطبيق نظام يحمل اسم System، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة بالنسبة إلى المستخدمين، وخلال التحقيقات، رصد الباحثون النواة البرمجية الخبيثة نفسها تحت أسماء متعددة تبدو وكأنها مكونات نظام أندرويد.

وأشار التقرير إلى أن هذه البرمجية مصممة لإخفاء نشاطها وتجاوز آليات الفحص الأمني التقليدية، الأمر الذي قد يسمح باستمرار عملها دون اكتشافها.

وتزداد المشكلة تعقيدا بسبب تثبيت البرمجية على مستوى البرنامج الثابت للجهاز Firmware، ما يعني أن حذفها لا يتم بالطريقة المعتادة لإزالة التطبيقات، وحتى الآن، لم يتمكن الباحثون من تحديد المرحلة الدقيقة في سلسلة توريد الأجهزة التي تزرع فيها البرمجية.

برمجية خبيثة تتخفى في صورة تطبيق نظام

آلاف الهواتف المصابة وهذه أبرز المناطق المتضررة



بحسب بيانات Bitdefender، أصابت البرمجية آلاف الهواتف خلال عامي 2024 و2025، مع احتمال وجود حالات أخرى لم تكتشف بعد خلال عام 2026.

وتصدرت المكسيك قائمة الدول الأكثر تضررا، بنحو 13% من إجمالي الحالات المسجلة، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%.

وشملت الأجهزة المتأثرة هواتف من علامات تجارية مثل Doogee وCubot، إلى جانب أجهزة مقلدة تباع على أنها إصدارات من سلسلة سامسونج Galaxy S24 وS25 وS26.

ويرتبط عدد من الأجهزة المتضررة باستخدام شرائح من شركة ميدياتك، إلا أن هذا العامل وحده لا يكفي لتحديد الهواتف المصابة، وفقا للمعلومات الواردة في التقرير.

ليست المرة الأولى.. تاريخ من المخاطر الأمنية في الهواتف الرخيصة



لا تمثل هذه الواقعة المرة الأولى التي تكتشف فيها برمجيات خبيثة مثبتة مسبقا على هواتف أندرويد منخفضة التكلفة.

ففي عام 2016، تسببت برمجية مرتبطة بجهة متعاقدة لتطوير البرامج الثابتة، تعرف باسم Ragentek، في تعريض ملايين الهواتف من علامات تجارية، بينها Blu وInfinix وDoogee وXolo، لمخاطر أمنية.

وكانت البرمجية تتصل بنطاقات إلكترونية مشبوهة وتحول الأجهزة المتأثرة إلى وحدات ضمن شبكة تستخدم لتحقيق عائدات مالية.

وبعد عامين، واجهت شركة Blu، التي تعمل في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة عبر جهات متعاقدة، انتقادات على خلفية جمع بيانات شخصية بصورة غير مشروعة من خلال أحد المتعاقدين المسؤولين عن البرامج الثابتة، وشملت البيانات الرسائل النصية وسجلات المكالمات وغيرها من المعلومات.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على مخاطر الأجهزة التي تفتقر إلى الرقابة الأمنية الكافية، خصوصا عندما تكون البرمجيات الضارة مدمجة قبل وصول الهاتف إلى المستهلك.

هل يجب أن تقلق بشأن هاتفك؟



رغم خطورة البرمجية، لا يعني ذلك أن جميع الهواتف الاقتصادية أو الأجهزة التي تستخدم معالجات ميدياتك مصابة بها.

كما أن التقرير لا يشير إلى استهداف هواتف سامسونج الرائدة الأصلية أو أجهزة جوجل الرائدة، بل يتحدث عن أجهزة محددة منخفضة التكلفة وأخرى مقلدة.

ووفقا للتقرير، تركز البرمجية أساسا على استغلال موارد الأجهزة المصابة لتوليد النقرات الإعلانية، وليس على سرقة الأموال مباشرة، ومع ذلك، فإن وجود أبواب خلفية وإمكانية التحكم في الهاتف يجعلان استمرار استخدام جهاز مصاب مخاطرة أمنية لا ينصح بها.

وتشمل الخطوات الاحترازية إيقاف تشغيل الهاتف المتأثر وفصل شريحة الاتصال، مع عدم اعتبار هذه الإجراءات وحدها حلا نهائيا لإزالة البرمجية أو ضمان سلامة الجهاز.

ويمكن للمستخدم البحث عن تطبيق يحمل اسم System والأسماء البرمجية المذكورة في التقرير، لكن ظهور تطبيق بهذا الاسم لا يكفي وحده لإثبات الإصابة، لأن أندرويد يستخدم مكونات نظام مشروعة تحمل أسماء مشابهة.

وتتمثل النصيحة الأهم في تجنب الهواتف المقلدة والأجهزة مجهولة المصدر، والاعتماد بدلا منها على هواتف اقتصادية من شركات موثوقة توفر تحديثات أمنية ودعما برمجيا واضحا.

وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى إمكانية العثور على هاتف سامسونج Galaxy A07 بسعر يقارب 150 دولارا عند توافر العروض، باعتباره مثالا على أن الحصول على هاتف اقتصادي من علامة معروفة قد يكون خيارا أكثر أمانا من المخاطرة بشراء جهاز مقلد أو مجهول المصدر.