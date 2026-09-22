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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل برمجي يهدد محرك وكاميرا وأضواء فولكس فاجن تيجوان

استدعاء فولكس فاجن
استدعاء فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت مجموعة فولكس فاجن في أمريكا الشمالية عن استدعاء 208,724 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من طرازات «فولكس فاجن» و«أودي». 

ويعود سبب الاستدعاء إلى احتمالية تعرض برغي تثبيت علبة التوجيه للتآكل نتيجة تراكم الرطوبة، مما قد يؤدي إلى انكساره وفقدان السيطرة على توجيه المركبة أثناء القيادة.

تفاصيل الخلل الفني والأعراض المصاحبة

أوضحت التقارير الهندسية لشركة فولكس فاجن أن الخلل يتركز في البرغي الأيمن المخصص لتثبيت علبة التوجيه بالهيكل السفلي للمركبة. 

وتتسبب الرطوبة المتراكمة في تآكل رأس البرغي تدريجيًا حتى انكساره، مما يترك علبة التوجيه معلقة ببرغي واحد فقط. وفي حال تعرض نظام التوجيه لضغوط عالية أثناء المناورة، قد يتكسر الغلاف الخارجي لعلبة التوجيه، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه السيارة. 

ويمكن للمالكين ملاحظة هذا الخلل مبكرًا من خلال سماع أصوات طقطقة أو خبط قادمة من المحور الأمامي قبل انفصال علبة التوجيه.

الطرازات المشمولة وإجراءات الإصلاح

يتوزع الاستدعاء على 3 طرازات رئيسية لدى المجموعة، حيث تأتي فولكس فاجن تيغوان موديل 2018 في المقدمة بواقع 85,713 سيارة، يليها طراز فولكس فاجن أطلس موديلات 2018 و2019 بإجمالي 82,601 سيارة، بالإضافة إلى 40,410 سيارات من طراز أودي Q3 موديلات 2019 حتى 2021. 

وتبدأ الشركة في إرسال إشعارات البريد للمالكين المشمولين ابتداءً من شهر نوفمبر القادم، حيث سيتولى الوكلاء استبدال البراغي المعرضة للتآكل بأخرى مقاومة للصدأ مجانًا دون أي رسوم على العملاء.

استدعاء فولكس فاجن
استدعاء فولكس فاجن استدعاء أودي Q3 فولكس فاجن تيجوان فولكس فاجن أطلس

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