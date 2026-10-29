ببطارية ضخمة وميزات ذكاء اصطناعي فائقة.. هونر تُطلق هاتفها الجديد Honor X8e 4G

أضافت شركة هونر هاتفًا ذكيًا جديدًا إلى سلسلة X، وهو Honor X8e، مستهدفةً المستخدمين الذين يولون أهميةً قصوى لعمر البطارية ومتانتها. يشترك الطراز الجديد في العديد من الخصائص مع هاتف موجود ضمن تشكيلة الشركة، كما أنه يجمع بين ميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم يركز على المتانة في الاستخدام اليومي.

مواصفات وميزات هاتف Honor X8e 4G



يتميز هاتف Honor X8e 4G بشاشة TFT LCD مقاس 6.87 بوصة بدقة 1592 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1020 شمعة. يعمل بنظام MagicOS 10 المبني على Android 16، ويستخدم معالج Qualcomm Snapdragon 685 مع وحدة معالجة رسوميات Adreno 610. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية RAM Turbo التي توفر تجربة ذاكرة افتراضية تعادل 8 جيجابايت + 16 جيجابايت.



يحتوي الهاتف في الخلف على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.75 وعدسة مساعدة. يدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل، ويوفر تقريبًا رقميًا يصل إلى 8 أضعاف. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تشمل الميزات الإضافية تقنية تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي 2.0، وزرًا ذكيًا للوصول السريع إلى الأدوات، وتقنية NFC، ودعم شريحتي Nano-SIM. يقتصر الاتصال على شبكة الجيل الرابع 4G، مع توفر تقنيتي Wi-Fi 5 وBluetooth 4.2 أيضًا.



يعمل الهاتف ببطارية سعتها 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع Honor SuperCharge بقوة 45 واط. يتميز الجهاز بتصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء، مع العلم أن هذه الحماية قد تتراجع مع الاستخدام المتكرر. كما تدّعي Honor مقاومة الجهاز للسقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر في ظروف مخبرية مضبوطة، مدعومة بشهادة SGS Premium Performance لمقاومة السقوط والضغط. تبلغ أبعاده 168.3 × 78.54 × 8.3 ملم، ويزن 218.5 جرام.

سعر وتوافر هاتف Honor X8e

يتوفر هاتف Honor X8e بألوان برتقالي، والذهبي ، والأسود

يأتي هاتف Honor X7e Plus 5G ببطارية سعة 8100 مللي أمبير، وشاشة بتردد 120 هرتز، وزر ذكي، وشريحة سنابدراجون.

