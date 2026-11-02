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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الوادي الجديد: ضبط 38 مخالفة خلال حملة على المخابز والأسواق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملة رقابية مكبرة على مستوى المحافظة، شملت إدارات الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة، في إطار جهود الدولة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 38 مخالفة متنوعة، حيث بلغت المخالفات بالمخابز البلدية والسياحية 10 مخالفات، بينما تم ضبط 28 مخالفة أخرى بالأسواق.

وتنوعت المخالفات بين: 

- نقص وزن الرغيف
- التصرف في شيكارة الدقيق
- عدم مطابقة الرغيف للمواصفات المطلوبة
- عدم وجود شهادة صحية
- عدم الإعلان عن الأسعار
- بيع بأزيد من السعر المقرر.

وفي بيان المضبوطات تم ضبط سجائر بوكس لبيعها بأزيد من السعر المعلن.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، ومتابعة الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي شددت على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

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