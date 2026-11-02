بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار وزارة البترول بشأن إطلاق منظومة جديدة لمراقبة توزيع الوقود بدءًا من 1 نوفمبر، وإحكام الرقابة على تداوله، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في منع تسرب الوقود والحد من عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، بيان وزارة البترول، حيث جاء فيه أن هذه المنظومة الجديدة تأتي بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال وضع آلية إلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية، ومتابعة مسارها منذ مراحل التداول وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وتابع: تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تتبع عمليات التموين وتعزيز الرقابة على سلسلة إمداد المنتجات البترولية.

وأكمل أحمد موسى: المنظومة الجديدة لا تعني تسعيرًا جديدًا للوقود والسولار أو ربطها بكمية محددة، مردفًا: «أنا عندي معلومة ناس بتاخد البنزين بتبيعه في السوق السوداء بـ28 جنيه».