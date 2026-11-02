تشكيل جديد للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر.. والكنيسة الأسقفية تتولى الرئاسة

في إطار تعزيز العمل المسكوني وتطوير آليات التعاون المشترك بين الكنائس، عقد لقاء لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، بمقر الكنيسة الأسقفية بالكوربة، مصر الجديدة، وذلك لتسليم رئاسة اللجنة من الكنيسة الإنجيلية إلى الكنيسة الأسقفية، ومناقشة خطة العمل وتوزيع المسؤوليات خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء عدد من عضوات اللجنة والآباء والضيوف، وهم: الأستاذة روزيت شاكر، والأستاذة لوريس عوض، والأستاذة كلير غايس، والأستاذة هدى سامي، والدكتورة لورا بترا، والدكتورة نادية يني، والأستاذة سهام جمال، والأستاذة عايدة لويز، والأستاذة نادية رفعت، والأستاذة مارثا يوحنا، والأستاذة عبير إبراهيم.

كما شارك القس يشوع يعقوب، الأمين العام للمجلس، والقس بطرس فؤاد، والأب فايز نادي، والأب عماد، والأستاذة منال، قرينة القس يشوع يعقوب.

واستهل اللقاء بالصلاة الافتتاحية التي قادها الأب عماد، راعي الكنيسة الأسقفية بالكوربة، أعقبها تقديم القس يشوع يعقوب الشكر والتقدير للأستاذة روزيت شاكر، تقديرًا لما بذلته من جهود وما حققته من إنجازات خلال فترة رئاستها للجنة على مدار العامين الماضيين، مثمنًا خدمتها وعطاءها.

ومن جانبها، قدمت الأستاذة كلير غايس هدية شكر للأستاذة روزيت شاكر، باسم عضوات اللجنة، تعبيرًا عن التقدير لما قدمته من جهود خلال فترة توليها المسؤولية.

كما ألقت مدام مارثا يوحنا كلمة أكدت خلالها أهمية مواصلة العمل بروح المحبة والتعاون، وشجعت الآباء والعضوات على مواكبة متطلبات العمل والتكاتف من أجل تحقيق أهداف مجلس كنائس مصر. وشددت على أنه لا يوجد فرق بين رئيسة اللجنة والعضوة، فالجميع أعضاء في جسد المسيح، ويعملون معًا بروح المحبة من أجل تحقيق هدف المجلس، وهو أن يكون الجميع واحدًا في خدمة مشتركة.

تشكيل المسؤوليات داخل اللجنة

وفي إطار تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، اتفق الحضور على توزيع المسؤوليات داخل اللجنة على النحو التالي:

* مدام مارثا يوحنا: رئيسة اللجنة.

* الأستاذة سهام جمال: نائبة الرئيس.

* الإعلامية نورا إدوارد: سكرتيرة اللجنة ومسؤولة التنسيق مع لجنة الإعلام بالمجلس.

* الدكتورة لورا بترا: أمينة الصندوق.

* مدام أرليت ميشيل: مسؤولة العلاقات العامة.

* الدكتورة لورا ومدام مارثا: مسؤولتا المشتريات.

كما شهد اللقاء عرض ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تنظيم وتطوير عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وجاء أبرزها:

* عقد لقاء دوري ثابت مرة كل شهر، لمتابعة أعمال اللجنة وتطوير الخدمة.

* إعداد خطة عمل سنوية، يتم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع المقبل، مع تكليف عضوات اللجنة بتقديم المقترحات والأفكار للمشاركة في إعداد الخطة.

* الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2026، لمناقشة الحدث المقبل والجدول الزمني للأعمال والأنشطة القادمة، على أن تتولى مدام أرليت ومدام عايدة مسؤولية الإعداد والتنظيم، وذلك للاحتفال بيوم الطفل.

وفي أجواء اتسمت بالمحبة وروح المشاركة، شارك الحضور في ترنيم مجموعة من الترانيم معًا، وقدمت الأستاذة كلير ترجمة الترانيم بلغة الإشارة، في لفتة إنسانية عكست روح المشاركة والحرص على إتاحة الفرصة للجميع للتفاعل والمشاركة في أجواء اللقاء.

واختتم اللقاء بالصلاة الختامية التي قدمها الأب فايز نادي.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية استمرارية العمل المشترك بين الكنائس، وتعزيز روح المحبة والتعاون، وتوحيد الجهود والطاقات لخدمة المجتمع، انطلاقًا من الإيمان بأن الجميع أعضاء في جسد واحد، وأن المحبة هي الأساس الذي يجمع الكنائس في مسيرة الخدمة المشتركة.