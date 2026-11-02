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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد من أيرلندا يزور القاهرة في رحلة للتعلم والحوار بين الأديان | صور

وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي بأيرلندا
وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي بأيرلندا
ميرنا رزق

استضافت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وفدًا من المركز المسيحي الإسلامي بأيرلندا، بدعوة من المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وذلك في إطار برنامج «رحلة تعلم» الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتعرف على المناهج المسيحية والإسلامية، وتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية بين شباب المركزين.

وتضمن البرنامج، في يومه الأول، عددًا من المحاضرات التي تناولت مفاهيم دينية مشتركة، حيث قدم الدكتور عمرو عبد الحميد الشال محاضرة حول التوحيد في الإسلام، فيما تناول الدكتور شادي منير موضوع الوحدانية والثالوث. كما قدم الدكتور إسماعيل عبدالله محاضرة حول الرحمة والمغفرة في الإسلام، واختُتم اليوم بمحاضرة للمطران منير حنا حول الرحمة والغفران في المسيحية.

تعزيز الحوار بين الأديان

ويواصل البرنامج فعالياته غدًا الثلاثاء، من خلال دراسة نصوص دينية تتناول موضوعي نوح والمصالحة، بمشاركة القس سمير والدكتورة شيماء والدكتور إسماعيل عبدالله، في إطار التعرف على النصوص الدينية ومناقشة القضايا المشتركة بين الديانتين.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة جولات إلى دار الإفتاء المصرية والمرصد التابع للأزهر الشريف، إلى جانب اللقاءات والأنشطة التي تجمع شباب المركزين، بهدف التعرف على المناهج المسيحية والإسلامية، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بينهم.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الكنيسة الأسقفية بتعزيز الحوار بين الأديان، وفتح مساحات للتعارف والتواصل بين الشباب من خلفيات دينية وثقافية مختلفة، بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم المتبادل والتعايش المشترك، فضلًا عن إتاحة الفرصة للوفد الأيرلندي للتعرف على المجتمع المصري وثقافته وتنوعه الديني.

الكنيسة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المركز المسيحي الإسلامي بأيرلندا دار الإفتاء المصرية الكنيسة الأسقفية

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