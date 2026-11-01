الأنبا ميخائيل يرسم شمامسة جدد لكنيسة "الملاك ميخائيل" بحلوان

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحلوان، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته رسامة ٩ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٩ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ).

شارك نيافته الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

عقب انتهاء القداس الإلهي، كرم نيافته القائمين على مدرسة الأرشيدياكون حبيب جرجس للشمامسة بالكنيسة، موزعًا عليهم شهادات التقدير؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في إعداد جيل جديد من الشمامسة خلال الفترة الماضية.