الأنبا ميخائيل يجتمع بخدام التربية الكنسية بكاتدرائية العذراء مريم بحلوان

عقد نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، لقاءً أبويًا مع خدام قطاعات التربية الكنسية المختلفة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، بحضور القس بولا فارس كاهن الكنيسة.

استهل نيافته اللقاء بكلمة روحية مستوحاة من (يو١٧: ٢١) "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا"، مؤكدًا فيها أن الخدمة الحقيقية هي امتداد لعمل المسيح وأمانة مقدسة لهدف ربح النفوس وبناء أجيال راسخة في الإيمان والمحبة.

وشهد اللقاء استعرضًا لآليات العمل والخطط التنظيمية للفترة المقبلة، ومناقشة اللوائح الجديدة المنظمة لخدمة التربية الكنسية؛ بهدف تطوير الخدمة وتوحيد الرؤية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الأنبا ميخائيل كلمة تشجيع للخدام، مشددًا على أهمية المحبة والتعاون بروح الفريق الواحد، وموضحًا أن نيافته يتولى الإشراف المباشر على خدمة التربية الكنسية بمعاونة اللجنة الخماسية المنظمة للخدمة.