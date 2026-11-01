قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يجتمع بخدام التربية الكنسية بكاتدرائية العذراء مريم بحلوان

خدام التربية الكنسية بإيبارشية حلوان
خدام التربية الكنسية بإيبارشية حلوان
ميرنا رزق

عقد نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، لقاءً أبويًا مع خدام قطاعات التربية الكنسية المختلفة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، بحضور القس بولا فارس كاهن الكنيسة.

استهل نيافته اللقاء بكلمة روحية مستوحاة من (يو١٧: ٢١) "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا"، مؤكدًا فيها أن الخدمة الحقيقية هي امتداد لعمل المسيح وأمانة مقدسة لهدف ربح النفوس وبناء أجيال راسخة في الإيمان والمحبة.

وشهد اللقاء استعرضًا لآليات العمل والخطط التنظيمية للفترة المقبلة، ومناقشة اللوائح الجديدة المنظمة لخدمة التربية الكنسية؛ بهدف تطوير الخدمة وتوحيد الرؤية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الأنبا ميخائيل كلمة تشجيع للخدام، مشددًا على أهمية المحبة والتعاون بروح الفريق الواحد، وموضحًا أن نيافته يتولى الإشراف المباشر على خدمة التربية الكنسية بمعاونة اللجنة الخماسية المنظمة للخدمة.

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان التربية الكنسية الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

الدكتور محمود سعيد

بدون فتح .. معهد ناصر يجري جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمريء

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

خدام التربية الكنسية بإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل يجتمع بخدام التربية الكنسية بكاتدرائية العذراء مريم بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد