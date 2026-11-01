قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للرئيس العراقي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار بغداد
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية..انهيار في أسعار الذهب.. نصائح قبل شراء الأجهزة الكهربائية
والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه
كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ بـخطوات بسيطة؟
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تدين الهجوم الذي استهدف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي

قطر تدين الهجوم الذي استهدف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي
قطر تدين الهجوم الذي استهدف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي
أ ش أ

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده" التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، أثناء إبحارها في الخليج العربي، مؤكدة أنه عمل خطير يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان لها اليوم / الأحد /، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
وحذرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لاسيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، أن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال "المايده" تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء يوم الجمعة الماضي.

دولة قطر استنكارها الشديدين ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى وتامر حسني

عمرو مصطفى يفاجئ جمهور لندن بمشاركته في حفل تامر حسني

هالة صدقي

هالة صدقي تشيد بميار عثمان: اللي عايز ينجح بينجح

محمد الحلو

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد تركيب دعامات بالقلب.. خاص

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد