قطر تدين الهجوم الذي استهدف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده" التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، أثناء إبحارها في الخليج العربي، مؤكدة أنه عمل خطير يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية - في بيان لها اليوم / الأحد /، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لاسيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، أن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال "المايده" تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء يوم الجمعة الماضي.