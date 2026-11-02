أكد المخرج سامح سند أحد صناع المحتوى، كواليس وتفاصيل لقاء وزير الدولة للإعلام مع مجموعة من صناع المحتوى.

وقال سامح سند في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" في الإعلام هناك تعريفات واضحة للوظائف كالإعلامي والصحفي ولكن صانع المحتوى ليس له تعريف قانوني ".



وتابع سامح سند :" كل من هب ودب بيتقال عليه صانع محتوى ولازم يكون فيه شكل قانوني يحافظ على المهنة الجديدة التي تسمى بصناعة المحتوى ".



وأكمل سامح سند :" يجب أن يكون هناك دعم من الدولة لاهتمام باقتصاد صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ".

ولفت سامح سند :" ليه سعر الإعلان على المحتوى الرقمي في مصر أقل بكثير من مثيلتها في أي دولة مجاورة لنا ونحتاج مخاطبة رسمية من الدولة لمنصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن".

وتابع سامح سند :" صناع المحتوى في اجتماع وزير الدولة للإعلام لم يطلبوا الانضمام إلى نقابة الصحفيين لكنهم طالبوا بكيان يضم صناع المحتوى ويحافظ على حقوقهم ".

