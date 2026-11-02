قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح سند: صناع المحتوى في اجتماع وزير الدولة للإعلام لم يطلبوا الانضمام إلى نقابة الصحفيين

سامح سند
سامح سند
هاني حسين

أكد المخرج سامح سند أحد صناع المحتوى، كواليس وتفاصيل لقاء وزير الدولة للإعلام مع مجموعة من صناع المحتوى.

وقال سامح سند في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :"  في الإعلام هناك تعريفات واضحة للوظائف كالإعلامي والصحفي ولكن صانع المحتوى ليس له تعريف قانوني ".


وتابع سامح سند :" كل من هب ودب بيتقال عليه صانع محتوى ولازم يكون فيه شكل قانوني يحافظ على المهنة الجديدة التي تسمى بصناعة المحتوى ".


وأكمل سامح سند :" يجب أن يكون هناك دعم من الدولة لاهتمام باقتصاد صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ".

ولفت سامح سند :" ليه سعر الإعلان على المحتوى الرقمي في مصر أقل بكثير من مثيلتها في أي دولة مجاورة لنا ونحتاج مخاطبة رسمية من الدولة لمنصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن".

وتابع سامح سند :"  صناع المحتوى في اجتماع وزير الدولة للإعلام لم يطلبوا الانضمام إلى نقابة الصحفيين لكنهم طالبوا بكيان يضم صناع المحتوى ويحافظ على حقوقهم ". 
 

سامح سند صناعة المحتوى السوشيال ميديا مواقع التواصل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إلغاء قيود الاستحقاق وزيادة المزايا.. ماذا يتغير في قانون صندوق الشهداء؟

شاكر محظور

بعد بلاغات شاكر محظور.. السجن 7 سنوات وغرامات بالملايين في عقوبة غسل الأموال

مجلس النواب

«رعاية أسر الشهداء حق مش منحة».. مطالب برلمانية بتوسيع المزايا وإلغاء القيود الزمنية عن مصابي العمليات الإرهابية

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد