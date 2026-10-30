أخبار التكنولوجيا | واتساب يتحرك بتصميم جديد وميزة مثيرة للجدل.. هواوي تستعد لإطلاق هاتف جديد بتصميم عريض

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعمل تطبيق واتساب على طرح تصميم جديد لشاشة النسخ الاحتياطي للمحادثات على نظامي أندرويد وiOS، بهدف تبسيط الواجهة وتسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات الأساسية وخيارات حفظ سجل المحادثات، دون تشتيت الانتباه بالإعدادات الإضافية.



رغم الإقبال الذي حققته سلسلة Galaxy S26 في الأسواق، لم تنجح أحدث هواتف سامسونج الرائدة في إعادة قطاع الهواتف المحمولة إلى تحقيق الأرباح، إذ كشفت النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026 عن استمرار الخسائر للربع الثاني على التوالي، في وقت يواصل فيه قطاع أشباه الموصلات تحقيق مكاسب قوية بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين دوتس Dots، من خلال إضافة دعم المراسلة عبر تطبيقات الرسائل الأساسية على الهواتف الذكية، بما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع وكلائهم وإرسال التعليمات والصور والرسائل الصوتية، دون الحاجة إلى فتح تطبيق ChatGPT في كل مرة.

أعادت شركة آبل، إحدى أبرز اللمسات التصميمية التي ارتبطت بأجهزة MacBook على مدار سنوات، مع الكشف عن حاسوب MacBook Pro الجديد المزود بشاشة PROLED XDR، والذي يشهد عودة شعار التفاحة المضيء على الغطاء الخارجي، بعد غياب استمر لأكثر من عقد.

يعمل تطبيق واتساب على تطوير قسم جديد لإدارة وسائل الدفع على نظامي أندرويد وiOS، يتيح للمستخدمين حفظ بيانات بطاقاتهم البنكية ومعلومات الفوترة والشحن داخل التطبيق، لتسهيل إتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى إدخال البيانات نفسها في كل مرة، في خطوة قد تمهد لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني إلى أسواق جديدة.

يمنح كثير من المستخدمين التطبيقات إذن الوصول إلى موقعهم الجغرافي بمجرد ظهور رسالة تطلب ذلك، من دون التفكير كثيرا في مدى حاجتها إلى هذه البيانات. ورغم أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تحتاج إلى معرفة موقع المستخدم لتقديم خدماتها، فإن تطبيقات أخرى، مثل تحرير الصور والألعاب، قد لا تحتاج إلى هذه المعلومات على الإطلاق.

أعلنت شركة إنفيديا إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Nemotron 3.5 Transcribe، وهو نموذج مجاني بأوزان مفتوحة، يتيح تحويل الكلام إلى نص مكتوب بـ40 لغة، وترجمة 31 لغة منها من الإنجليزية وإليها، إلى جانب تحديد المتحدثين والإجابة عن أسئلة تتعلق بالتسجيلات الصوتية.

تستعد شركة هواوي، وفقا لتسريبات جديدة، لإطلاق أول هاتف ذكي يحمل علامة فرعية تعرف باسم ستارلايت Starlight، أو (Xingmang) في الصين، في خطوة تستهدف تقديم هواتف بأسعار تنافسية مع التركيز على الأداء.