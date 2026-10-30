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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تغيير كبير يقترب من واتساب.. ميزة جديدة تفتح باب الدفع الإلكتروني في دول أكثر

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب على تطوير قسم جديد لإدارة وسائل الدفع على نظامي أندرويد وiOS، يتيح للمستخدمين حفظ بيانات بطاقاتهم البنكية ومعلومات الفوترة والشحن داخل التطبيق، لتسهيل إتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى إدخال البيانات نفسها في كل مرة، في خطوة قد تمهد لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني إلى أسواق جديدة.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تعلن واتساب رسميا عن خطط لتوسيع نطاق خدمة المدفوعات إلى دول إضافية، إلا أن العمل على تجهيز القسم الجديد في كلا النظامين قد يعكس توجها نحو تطوير البنية اللازمة لدعم مزيد من الأسواق مستقبلا.

قسم جديد لإدارة المدفوعات على أندرويد وآيفون


بدأ واتساب العمل على قسم مخصص للمدفوعات داخل إعدادات التطبيق على هواتف أندرويد، بعد ظهور الميزة في الإصدارات التجريبية لنظام iOS.

ورصدت الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.43.7، المتاح عبر متجر جوجل بلاي، حيث يجري تطوير واجهة تسمح للمستخدمين بإضافة وسائل الدفع وحفظ بياناتها وإدارتها مباشرة من التطبيق.

وكانت الميزة قد ظهرت سابقا في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام iOS رقم 26.33.10.70، مع قائمة لاختيار دولة عنوان الفوترة تتضمن دولا مثل أستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة.

وقد يشير ظهور هذه الدول ضمن إعدادات الفوترة إلى استعداد واتساب لتوسيع نطاق خدمات الدفع مستقبلا، لكن القائمة وحدها لا تؤكد أن الخدمة ستطلق في هذه الأسواق، إذ لم تصدر الشركة إعلانا رسميا بهذا الشأن.

حفظ البطاقات البنكية لتسريع عمليات الشراء


من المنتظر أن يتيح القسم الجديد للمستخدمين إضافة وسيلة دفع من خلال زر مخصص داخل صفحة المدفوعات، ينقلهم إلى مركز الحسابات Accounts Center لحفظ بيانات وسيلة الدفع وإدارتها.

وبحسب المعلومات المتاحة، ستخزن بيانات الدفع بصورة آمنة، مع فصلها عن بيانات الملف الشخصي للمستخدم، كما تتيح هذه الإمكانية استخدام وسيلة الدفع المحفوظة لتسهيل عمليات الشراء عبر تطبيقات ميتا المدعومة.

ولا تقتصر الميزة على بيانات البطاقات، إذ يعمل واتساب أيضا على توفير قسم خاص بمعلومات الشحن، يمكن للمستخدمين من خلاله إضافة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وعنوان التوصيل، أو تعديل هذه البيانات لاحقا.

وستساعد هذه المعلومات على تعبئة بيانات الشحن تلقائيا عند إجراء عمليات الشراء، ما يقلل الحاجة إلى إدخال التفاصيل نفسها بصورة متكررة.

إمكانية تنزيل بيانات الدفع المحفوظة

يتضمن التصميم قيد التطوير خيارا يسمح للمستخدمين بطلب نسخة من بيانات الدفع المحفوظة، بما يشمل معلومات البطاقات وتفاصيل الشحن.

كما يتوقع أن تساعد هذه الإمكانية المستخدمين على مراجعة البيانات المرتبطة بحساباتهم، بما في ذلك التحقق من المعلومات التي أزيلت بعد حذف بيانات الدفع.

وتوفر هذه الخطوة قدرا أكبر من الشفافية بشأن البيانات التي يحتفظ بها التطبيق، وتمنح المستخدمين وسيلة لمراجعة معلوماتهم المتعلقة بعمليات الدفع.

هل يقترب واتساب من توسيع خدمات الدفع إلى دول جديدة؟


تتوفر خدمة WhatsApp Payments حاليا في أسواق محددة، من بينها الهند والبرازيل وسنغافورة والمكسيك، حيث تعتمد إتاحة الخدمة على المتطلبات التنظيمية والتعاون مع مزودي خدمات الدفع المحليين.

ويشير تطوير قسم موحد لإدارة وسائل الدفع على أندرويد وآيفون إلى أن واتساب يعمل على تجهيز أدوات إضافية لتسهيل حفظ بيانات الدفع وإدارتها، وهي خطوة قد تساعده على دعم أسواق جديدة مستقبلا.

لا يزال قسم المدفوعات على أندرويد قيد التطوير، ولم يصبح متاحا للمستخدمين حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ واتساب اختباره مع عدد من مستخدمي النسخ التجريبية في تحديث مستقبلي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن طرحه على نطاق أوسع.

الدفع الإلكتروني واتساب أندرويد خدمات الدفع WhatsApp Payments

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