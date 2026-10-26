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واتساب يستعد لتغيير جديد.. ميزة غامضة تظهر داخل المحادثات وتثير التساؤلات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يستعد لتغيير جديد.. ميزة غامضة تظهر داخل المحادثات وتثير التساؤلات

إنستجرام وواتساب
إنستجرام وواتساب
شيماء عبد المنعم

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، تتيح مشاركة مقاطع ريلز Reels من إنستجرام مباشرة داخل المحادثات، عبر اختصار مخصص ضمن قائمة المرفقات، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى المحتوى ومشاركته دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم المختلفة.

وبحسب ما رصده موقع WABetaInfo، ظهرت الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.42.9، المتاح عبر متجر جوجل بلاي، وبدأ طرحها تدريجيا لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية.

اختصار جديد داخل قائمة المرفقات

يضيف التحديث زرا مخصصا باسم ريلز إلى قائمة المرفقات داخل المحادثات، ليمنح المستخدمين طريقة مباشرة للوصول إلى مقاطع الفيديو القصيرة على إنستجرام ومشاركتها مع الآخرين.

ولا يظهر الاختصار لجميع المستخدمين، إذ يشترط ربط حساب واتساب بمركز الحسابات Accounts Center الذي تديره شركة ميتا، مع إتاحة الميزة للحسابات التي وصل إليها التحديث.

وعند الضغط على الزر، تظهر واجهة مخصصة لاستعراض المحتوى واختيار مقاطع ريلز أو منشورات لمشاركتها داخل المحادثة، دون الحاجة إلى فتح تطبيق إنستجرام بصورة منفصلة.

واتساب

ثلاثة أقسام لاستعراض مقاطع ريلز

تتضمن الواجهة الجديدة ثلاثة أقسام رئيسية تساعد المستخدم على العثور على المحتوى الذي يريد مشاركته:

- الأخيرة Recents: تعرض مقاطع ريلز التي شاهدها المستخدم مؤخرا على إنستجرام.
- المحفوظة Saved: تتيح الوصول إلى المقاطع التي سبق للمستخدم حفظها على إنستجرام.
- المعجب بها Liked: تعرض المقاطع التي أبدى المستخدم إعجابه بها.

ويمكن للمستخدم التنقل بين الأقسام الثلاثة واختيار المقطع المناسب لإرساله مباشرة إلى إحدى محادثاته على واتساب.

 

ما الفرق بين الميزة الجديدة والطريقة السابقة؟

سبق أن أتاح واتساب لبعض المستخدمين الوصول إلى محتوى إنستجرام وفيسبوك من داخل التطبيق، بما يشمل المنشورات والقصص ومقاطع ريلز، عبر أداة اختيار الوسائط.

لكن الوصول إلى هذا المحتوى كان يتطلب فتح قائمة مصادر الوسائط واختيار إنستجرام، وهي خطوات قد لا يلاحظها كثير من المستخدمين.

أما الاختصار الجديد، فيضع خيار مشاركة ريلز مباشرة أمام المستخدم داخل قائمة المرفقات، ما يجعل الميزة أكثر وضوحا وسهولة في الاستخدام، ويقلل الخطوات اللازمة للوصول إلى المقاطع ومشاركتها.

 

ربط الحسابات ليس إلزاميا

تعتمد الميزة على ربط حساب واتساب بمركز الحسابات، الذي يتيح إدارة الحسابات المرتبطة بخدمات ميتا، مثل إنستجرام وفيسبوك.

وبالتالي، لن يظهر زر ريلز للمستخدمين الذين لم يربطوا حساباتهم من خلال مركز الحسابات، ومع ذلك، يظل الربط اختياريا، ويمكن لمن يفضلون إبقاء حساباتهم منفصلة الاستمرار في استخدام واتساب دون تفعيل هذه الميزة.

 

متى تصل الميزة إلى جميع المستخدمين؟

بدأ واتساب إتاحة الاختصار الجديد لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، مع استمرار طرحه تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعدا رسميا لإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، كما أن تثبيت أحدث إصدار تجريبي لا يعني بالضرورة ظهور الاختصار فورا، إذ يعتمد توفره على مرحلة الطرح التي وصل إليها الحساب.

ميزة جديدة واتساب أندرويد إنستجرام

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