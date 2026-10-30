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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد شاهين: أستعد لطرح ألبوم غنائي درامي قريبا.. ومشاركتي بمهرجان الموسيقى العربية مصدر سعادة| فيديو خاص

الفنان محمد شاهين
الفنان محمد شاهين
أوركيد سامي

أعرب الفنان محمد شاهين عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الفني المميز، خاصة أن دورة المهرجان هذا العام مهداة إلى روح الفنان القدير الراحل هاني شاكر.

وقال محمد  شاهين، في لقاء خاص لموقع «صدي البلد  الإخباري»، إن الفنان الراحل هاني شاكر  قيمة فنية وإنسانية كبيرة، واصفًا إياه بالفنان والإنسان القدير والجميل، مشيرًا إلى مكانته الكبيرة في عالم الغناء، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وعلى صعيد أعماله الغنائية الجديدة، كشف محمد شاهين عن استعداده لطرح ألبوم يضم مجموعة من الأغاني الدرامية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العمل سيتم طرحه قريبًا، ومن المتوقع أن يحمل مفاجآت لجمهوره.


ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعالياته فى دورته 34 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجى والمهداه إلى اسم أمير الغناء العربى هانى شاكر


https://youtube.com/shorts/9Yf9hTP8sSk?si=DblLP8NVhMQ9HyAi

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