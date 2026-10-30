أحمد فتحي خلال ندوة vs-film: نور الشريف أثر في إنسانيا.. وتحولت بعد العمل مع الزعيم

تحدث الفنان أحمد فتحي عن مشواره الفني وتجربته مع الكوميديا والتراجيديا، كما استعرض خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، أبرز الفنانين الذين كان لهم تأثير في مشواره، ومن بينهم محمد سعد وعادل إمام والراحل نور الشريف.

وأشاد أحمد فتحي بتجربة الفنان محمد سعد في مجال الكوميديا، مؤكدًا أنه من أبرز من قدموا هذا اللون، لما يمتلكه من قدرة على ابتكار الشخصيات وتقديمها بأسلوب مميز، وهو ما منحه بصمة خاصة في عالم الكوميديا.

وأوضح فتحي أن الفنان الحقيقي لا ينبغي أن يحصر نفسه في الكوميديا أو التراجيديا، وإنما يجب أن يمتلك القدرة على تقديم اللونين، من خلال امتلاك أدوات التمثيل التي تمكنه من الانتقال بين المواقف الكوميدية والمشاعر الإنسانية والتراجيدية المختلفة.

وأشار إلى أنه خاض عددًا من التجارب التراجيدية، رغم أنها ليست كثيرة، موضحًا أن بعضها ترك أثرًا لدى الجمهور، ومن بينها مسلسل «حالة عشق»، الذي قدم من خلاله جانبًا مختلفًا من قدراته في التمثيل.

ندوة أحمد فتحي

كما تطرق أحمد فتحي إلى فيلمه «زعر»، الذي ينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل يجمع بين أجواء الرعب والكوميديا في تجربة مختلفة.

وعن تعاونه مع الفنان عادل إمام، تحدث فتحي عن إعجابه بشخصيته وحضوره، مشيرًا إلى أنه لم يلتقِ بشخص يمتلك الكاريزما التي يتمتع بها الزعيم، واصفًا إياه بأنه رجل عظيم على مستوى الشخصية.

وأوضح أن عادل إمام يتعامل مع النص باهتمام شديد، ويعتبره أمرًا مقدسًا، وهو ما يعكس حرصه على تفاصيل العمل الفني، لافتًا إلى أنه تعاون معه في مسلسلين.

واختار أحمد فتحي فيلم «الحريف» للمخرج محمد خان، باعتباره من أبرز أفلام عادل إمام من وجهة نظره، معتبرًا أن الفيلم يمثل علامة مهمة في تاريخه السينمائي، لما يحمله من قيمة فنية وبصمة خاصة في مشواره.

وتحدث فتحي كذلك عن الفنان الراحل نور الشريف، مؤكدًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي تركت تأثيرًا فيه على المستوى الإنساني، مشيرًا إلى أن نور الشريف امتلك مدرسة خاصة في التمثيل، وقدم نموذجًا فنيًا وإنسانيًا ظل تأثيره حاضرًا لدى الأجيال التي جاءت من بعده.