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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الفنانة الألمانية إلكه زومر عن 85 عاما

إلكه زومر
إلكه زومر
تقى الجيزاوي

رحلت الممثلة الألمانية إلكه زومر عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مشوار فني امتد لعقود، نجحت خلاله في الوصول إلى هوليوود والعمل مع مجموعة من أبرز نجوم السينما العالمية، من بينهم بول نيومان وبيتر سيلرز.

وتوفيت زومر داخل منزلها بمنطقة بيل إير في مدينة لوس أنجلوس، بحسب ما أكده ابن زوجها لصحيفة «بيلد» الألمانية، فيما ذكرت الصحيفة أن الوفاة جاءت نتيجة قصور في القلب، بعد فترة من تدهور حالتها الصحية وملازمتها الفراش. وكان من المقرر أن تحتفل بعيد ميلادها السادس والثمانين في 5 نوفمبر المقبل.

من برلين إلى هوليوود

وُلدت الفنانة الراحلة باسم إلكه شليتز في برلين يوم 5 نوفمبر 1940، ولم تكن تخطط في البداية للعمل بالتمثيل، إذ كانت تطمح إلى أن تصبح مترجمة، نظرًا لإجادتها عدة لغات.

لكن مسار حياتها تغير خلال رحلة إلى إيطاليا عام 1958، بعدما لفتت الأنظار هناك، لتبدأ مشوارها في السينما الأوروبية، قبل أن تنتقل إلى هوليوود وتصبح واحدة من الوجوه الألمانية التي حققت حضورًا لافتًا في السينما الأمريكية خلال ستينيات القرن الماضي.

وكان فيلم «The Prize» عام 1963 من أبرز محطاتها، إذ شاركت في بطولته أمام بول نيومان، وقدمت شخصية إنجر ليزا أندرسون، وحصلت عن دورها على جائزة جولدن جلوب لأفضل وجه نسائي صاعد عام 1964.

كما ارتبط اسمها بفيلم «A Shot in the Dark» عام 1964، الذي شاركت فيه أمام بيتر سيلرز، ضمن سلسلة «The Pink Panther»، وجسدت شخصية ماريا جامبريلي، التي تتحول إلى محور قضية القتل التي يحقق فيها المفتش كلوزو.

وضمت قائمة أعمالها السينمائية أفلامًا أخرى، من بينها «The Art of Love» و«The Wrecking Crew»، إلى جانب مشاركات في أفلام الرعب مثل «Baron Blood» و«Lisa and the Devil»، فضلًا عن أعمال تلفزيونية وسينمائية أخرى.

الفن التشكيلي والغناء في حياة إلكه زومر

ولم تقتصر اهتمامات زومر على التمثيل، فقد خاضت تجارب في الغناء وأصدرت عددًا من الألبومات، كما احترفت الرسم واتجهت تدريجيًا إلى الفنون التشكيلية مع تراجع ظهورها السينمائي، لتترك خلفها مسيرة جمعت بين السينما والتلفزيون والموسيقى والفن التشكيلي.

وجاء رحيلها بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الثاني، رجل الأعمال الألماني وولف فالتر، الذي توفي في 22 يوليو 2026 عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

إلكه زومر فيلم «The Prize» اعمال الكه زومر

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